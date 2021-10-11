大熱天穿長袖外套露餡 竹南警鎖定2名竊嫌台中逮人

苗栗縣竹南鎮9月19日、20日凌晨接連發生2件住宅竊案，且地點相近，竹南警分局成立專案小組，發現竊嫌大熱天穿長袖厚外套，並戴上連身帽，刻意掩臉躲監視器，形跡太詭異，循線10月8日到台中市逮捕涉案2人，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，游姓男子（41歲）、李姓男子（29歲）於9月18日假意到竹南鎮訪友，離開時趁機勘察，發現友人的鄰居門窗未關、家中無人，隔天凌晨零點30分潛入行竊，不法所得7000元，又得知友人9月20日家中無人，游男、李男凌晨2點潛入行竊財物約4萬元。

竹南分局成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，查出竊案發生前，大熱天竟有人身著長袖厚外套，並戴上連身帽，看到街頭監視器還刻意以手掩臉，循線鎖定游男、李男涉案，辦案人員10月8日持搜索票、拘票，到台中市拘提2人到案，起出作案外套等證物。