快訊

獨／圓規颱風這些條件都具備 氣象局昨晚啟動追風計畫

波蘭也要脫歐？法院裁決歐盟法牴觸憲法 掀反脫歐示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南二仁溪出海口舢舨翻覆 最後一名失蹤者遺體尋獲

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區二仁溪橋出海口北岸，本月8日晚間10點多發生舢舨翻覆，舢舨上3人落海，陳姓船員落海後自行游上岸，陳姓船長遺體10日上午11點被海巡人員發現，昨晚8點多台南海巡隊在安平外海1浬發現蔡姓船員遺體，通知家屬處理後事。

59歲陳姓船長等3人，8日傍晚駕駛動力舢舨船前往二仁溪橋出海口捕魚，但因受颱風外圍環流影響，海象不佳，出海沒多久舢舨翻覆，其中，51歲陳姓船員著救生衣被大浪打出岸邊，自行游上岸脫困。

陳姓船長及42歲蔡姓船員落海後失蹤，台南市消防局德興消防分隊10日派員在岸邊搜尋，海巡署人員告知，上午11點多在海上發現陳姓船長遺體，10日晚間8點22分，台南海巡隊在安平外海1浬處，發現蔡姓船員遺體，並經家屬確認為最後一名失蹤者，交由家屬後事。

台南市南區二仁溪橋出海口北岸，本月8日晚間10點多發生舢舨翻覆後，台南市消防局人員在岸邊搜尋。記者黃宣翰／攝影
台南市南區二仁溪橋出海口北岸，本月8日晚間10點多發生舢舨翻覆後，台南市消防局人員在岸邊搜尋。記者黃宣翰／攝影
台南市南區二仁溪橋出海口北岸，本月8日晚間10點多發生舢舨翻覆，不幸造成2人落海後死亡。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區二仁溪橋出海口北岸，本月8日晚間10點多發生舢舨翻覆，不幸造成2人落海後死亡。記者黃宣翰／翻攝

海巡署 台南 南海

延伸閱讀

今晚國慶焰火落海 慶籌會：僅占整體數量2％

台南舢舨昨晚出海捕魚翻覆 2人落海失蹤陸海空搜尋

因應敵情 陸軍工兵首度營外出海口架橋演練

男子昨天萬里沙灘溺水失蹤 今早瑪鋉溪出海口發現遺體

相關新聞

彰化百坪工廠遭祝融 暗夜惡火燒光百部投幣兒童搖搖馬

彰化縣田尾鄉建平路一處鐵皮工廠昨晚11點45分失火，廠房約100坪，堆放閒置的上百部投幣式搖搖馬等兒童遊具，著火後，火勢...

台南二仁溪出海口舢舨翻覆 最後一名失蹤者遺體尋獲

台南市南區二仁溪橋出海口北岸，本月8日晚間10點多發生舢舨翻覆，舢舨上3人落海，陳姓船員落海後自行游上岸，陳姓船長遺體1...

大熱天穿長袖外套露餡 竹南警鎖定2名竊嫌台中逮人

苗栗縣竹南鎮9月19日、20日凌晨接連發生2件住宅竊案，且地點相近，竹南警分局成立專案小組，發現竊嫌大熱天穿長袖厚外套，...

台中龍井「魔鬼坡」旁轎車內發現男屍 疑死亡數日

台中市龍井區竹師路旁一輛轎車內，昨晚發現一名男屍，警方據報前往了解，初步未發現血跡和破壞痕跡，但死因未明，尚待報驗查明。

紅十字會訓練 教練意外不治

中華民國紅十字會雙和同心救難隊員，昨天下午在北海岸萬里區核二廠附近海域自主浮潛訓練，戴姓游泳教練下水1小後仍未上岸，同伴...

車翻落山坡卡半空 受困35小時獲救

28歲沈姓男子8日下午4點多開車行經南橫公路南化地區，疑精神不濟失控翻落15公尺深山坡，車子卡在南化水庫上方半空中，沈陷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。