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台南二仁溪出海口舢舨翻覆 最後一名失蹤者遺體尋獲
台南市南區二仁溪橋出海口北岸，本月8日晚間10點多發生舢舨翻覆，舢舨上3人落海，陳姓船員落海後自行游上岸，陳姓船長遺體10日上午11點被海巡人員發現，昨晚8點多台南海巡隊在安平外海1浬發現蔡姓船員遺體，通知家屬處理後事。
59歲陳姓船長等3人，8日傍晚駕駛動力舢舨船前往二仁溪橋出海口捕魚，但因受颱風外圍環流影響，海象不佳，出海沒多久舢舨翻覆，其中，51歲陳姓船員著救生衣被大浪打出岸邊，自行游上岸脫困。
陳姓船長及42歲蔡姓船員落海後失蹤，台南市消防局德興消防分隊10日派員在岸邊搜尋，海巡署人員告知，上午11點多在海上發現陳姓船長遺體，10日晚間8點22分，台南海巡隊在安平外海1浬處，發現蔡姓船員遺體，並經家屬確認為最後一名失蹤者，交由家屬後事。
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