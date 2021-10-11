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南澳「神秘沙灘」打卡秘境藏致命危險 意外頻傳一度封閉
宜蘭南澳神秘沙灘緊鄰蔚藍大海與峭壁，大大小小的海蝕洞，美景天成，吸引遊客到秘境拍美照，但因地形與多變潮汐，3年前曾發生「瘋狗浪」侵襲意外，短短2小時內接連傳出遊客落水，奪走5條人命。事發後，縣政府禁止所有水域活動，封閉兩年半，直到今年3月間才宣布解禁。
民國107年9月2日下午，南澳鄉神祕沙灘連續有沙灘車「連人帶車」被瘋狗浪捲入大海，1名沙灘車業者與4名遊客不見蹤影；幾乎同時段，位於蘇澳鎮內埤海灘的「情人灣」也有2名遊客落海，其中1人獲救。短短2小時內，兩地接連發生三起溺水意外，釀成6死。
宜蘭南澳神秘沙灘不只有海蝕洞，還有渾然天成的峭壁，燕鷗及毛蟹等自然生態相當豐富，拍照好看，就連逆光拍起來也超級美，近年來成為熱門打卡秘境。
疫情期間大家經常往花東跑，年輕人喜歡追求刺激，國慶連假期間，昨天有16位民眾冒著颱風外圍環流可能帶來的風浪，到神秘沙灘海蝕洞遊玩車，車輛被海浪吞噬，所有人受困沙洲。
美麗的南澳神秘沙灘處處暗藏危機，由於沙灘海蝕洞都緊鄰山壁旁，離岸出海不遠就是陡降地形，一旦落水發生意外，救援難度高。
3年前的沙灘車遭瘋狗浪捲入大海意外，嚇壞所有遊客，縣府立即公告「南澳地區海域禁止水域遊憩活動」，禁止該區所有海上活動都停止。經過與專家學者檢討及聽取各界意見，直到今年3月4日才宣布解禁。縣府表示，初步採取「原則開放、例外禁止」管理，先開放從事中低風險活動。
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