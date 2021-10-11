空勤2趟救援成功！南澳海蝕洞受困16人+4狗全獲救無大礙

宜蘭縣 南澳 鄉神秘 沙灘 海蝕洞昨天晚間11時許發生16名遊客沙洲受困，但因風雨浪大搜救困難，入夜暫停搜救，今晨4點52分，向消防署申請空勤 直升機 救援，5點50分直升機於花蓮機場起飛前往救援。

今天上午6時46分，空總順利降落南澳運動中心，率先救出第一批受困民眾；上午7時許，直升機再次順利降落，16名遊客與4隻狗全數獲救。

據了解，16名遊客是散客，昨天上午開車經過神秘沙灘，進入海蝕洞野營，未料因颱風外圍環流影響，海邊浪逐漸變大且開始漲潮，當地的沙灘車業者見眾人野營，好心勸說「該走了」，一夥人未聽從勸導，仍留在現場野營。

下午3時許浪潮高漲，民眾停在海蝕洞外的車輛已被海浪逐漸侵蝕，眾人疑似誤判情勢，選擇留在原地待浪潮退散後離開，未料風雨卻加大，直至晚間11時許，眾人已受困多時，才趕快撥打報案電話求救。

消防人員嘗試搜救無果，今天凌晨向消防署申請空勤總隊支援，今天凌晨5時許空總起飛，6時36分率先救出第一批民眾，6時58分再度救出第二批受困民眾，總計16人4狗均平安獲救。

第一批獲救11名民眾多為女性與小孩，率先跳下直升機的女性民眾一臉驚魂未定，面對記者詢問揮揮手不發一語，隨後小朋友與家長跳下飛機，臉上仍充斥著驚恐的表情，有人渾身濕透的要了一條毛巾，因終於獲救痛哭，救護人員趕緊上前詢問身體狀況如何。

第二批獲救民眾為5名男性，牽著4隻狗跳下直升機，其中還有一隻狗因直升機巨大聲響嚇到縮在原地不動，最後由民眾一把抱起狗狗離開。

獲救民眾離開運動場時臉上露出安心的笑容，並互相拍背打氣，輕喊「沒事了沒事了」。