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垂降挺進南澳海蝕洞 警消遇懸崖碰壁「我們盡力了」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨有16名遊客受困，警消經過一夜搜救，因遭遇懸崖受阻，第一線挺進現場的搜救人員表示，搜救難度非常高，「我們真的盡力了，硬要去也只是下去陪他們（受困者）而已」。

搜救人員說，獲報有人受困後，從台9丁線路面試圖垂降下切挺進現場，大概花費3個多小時開路，最後用6條繩索綁一起，又垂降大概300公尺，距離抵達洞口還是不足約100公尺。

更艱難的是，下降約300公尺處，正好是瀑布上方的巨石頂部，沒有樹木可以綁繩索，又都是90度垂直的懸崖，「我們真的盡力了，下去也只是陪他們，根本沒辦法把人拉上來」。

其中，有搜救人員指出，當地只要正處東北季風或是颱風來襲，「在地人叫你不要靠近，就是不要靠近啦！」昨午16名受困者準備在海蝕洞內露營時，也有在地人勸他們不要久待、趕快離開，「結果他們就不聽啊！這是可以避免的事情」。

據悉，受困遊客是在昨天駕駛至少3輛汽車，到神秘沙灘後沿著沙岸前往海蝕洞，下午就有車輛陷入沙地，後來錯估情勢留在海蝕洞處，車輛還被捲走，漲潮後更是被困在洞內；該處海巡船隻無法靠近，路面搜救又無法抵達，所幸最後由空勤總隊出動直升機，受困遊客才順利脫困。

空勤總隊出動後，受困遊客在上午6時許全數脫困。記者李隆揆／攝影
空勤總隊出動後，受困遊客在上午6時許全數脫困。記者李隆揆／攝影

沙灘 南澳 直升機

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