垂降挺進南澳海蝕洞 警消遇懸崖碰壁「我們盡力了」

宜蘭縣 南澳 鄉神秘 沙灘 海蝕洞昨有16名遊客受困，警消經過一夜搜救，因遭遇懸崖受阻，第一線挺進現場的搜救人員表示，搜救難度非常高，「我們真的盡力了，硬要去也只是下去陪他們（受困者）而已」。

搜救人員說，獲報有人受困後，從台9丁線路面試圖垂降下切挺進現場，大概花費3個多小時開路，最後用6條繩索綁一起，又垂降大概300公尺，距離抵達洞口還是不足約100公尺。

更艱難的是，下降約300公尺處，正好是瀑布上方的巨石頂部，沒有樹木可以綁繩索，又都是90度垂直的懸崖，「我們真的盡力了，下去也只是陪他們，根本沒辦法把人拉上來」。

其中，有搜救人員指出，當地只要正處東北季風或是颱風來襲，「在地人叫你不要靠近，就是不要靠近啦！」昨午16名受困者準備在海蝕洞內露營時，也有在地人勸他們不要久待、趕快離開，「結果他們就不聽啊！這是可以避免的事情」。