聽新聞
test
0:00 / 0:00
南澳神秘沙灘海蝕洞16人受困 搜救困難請直升機救人
宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨天發生16名遊客沙洲受困，目前人員平安，但因風雨浪大搜救困難，入夜暫停搜救，今晨4點52分，向消防署申請空勤直升機救援，5點50分直升機於花蓮機場起飛前往救援。
根據縣消防局表示，目前16人所在位置是低水坑，比海蝕洞的水平面略高，安全無虞，現場有大人11人(6男5女)，其中包括1名孕婦及5名孩童。
據了解，這16人昨天前往神秘海灘，其中一輛車子賓士大G車疑似在行駛中油箱被撞破，車輛拋錨在岸邊，一行人在海蝕洞休息露營，但愈晚風雨漸大，又遇上漲潮難以脫困，只好退到低水坑，等待救援。
接近凌晨，縣消防局與海巡人員抵達現場，無法前進接觸受困者地點，由於海線救援無法執行，於是想攜帶山域及救生裝備預計由海蝕洞上方下切進行救援，因使用多條百米繩索下切作業，需要加派人員協助，消防局又加派7名搜救人員前往協助。
3點41分，搜救人員在下切過程中，卻在海蝕洞上方遇到斷崖約100公尺，嘗試在附近繞路也無法順利下切，考量到安全無法繼續挺進，搜救任務暫停，所有人退到蘇花公路上，目前請求直升機前來協助救人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言