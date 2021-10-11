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南澳神秘沙灘海蝕洞16人受困 搜救困難請直升機救人

聯合報 / 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨天發生16名遊客沙洲受困，目前人員平安，但因風雨浪大搜救困難，入夜暫停搜救，今晨4點52分，向消防署申請空勤直升機救援，5點50分直升機於花蓮機場起飛前往救援。

根據縣消防局表示，目前16人所在位置是低水坑，比海蝕洞的水平面略高，安全無虞，現場有大人11人(6男5女)，其中包括1名孕婦及5名孩童。

據了解，這16人昨天前往神秘海灘，其中一輛車子賓士大G車疑似在行駛中油箱被撞破，車輛拋錨在岸邊，一行人在海蝕洞休息露營，但愈晚風雨漸大，又遇上漲潮難以脫困，只好退到低水坑，等待救援。

接近凌晨，縣消防局與海巡人員抵達現場，無法前進接觸受困者地點，由於海線救援無法執行，於是想攜帶山域及救生裝備預計由海蝕洞上方下切進行救援，因使用多條百米繩索下切作業，需要加派人員協助，消防局又加派7名搜救人員前往協助。

3點41分，搜救人員在下切過程中，卻在海蝕洞上方遇到斷崖約100公尺，嘗試在附近繞路也無法順利下切，考量到安全無法繼續挺進，搜救任務暫停，所有人退到蘇花公路上，目前請求直升機前來協助救人。

搜救人員從海蝕洞下切救援困難，搜救任務暫停，所有人退到蘇花公路上，目前請求直升機前來協助救人。圖／林佳彣翻攝
搜救人員從海蝕洞下切救援困難，搜救任務暫停，所有人退到蘇花公路上，目前請求直升機前來協助救人。圖／林佳彣翻攝
宜蘭縣南澳神秘沙灘海蝕洞有16名遊客受困，搜救困難，目前請求直升機前來救人。圖／民眾提供
宜蘭縣南澳神秘沙灘海蝕洞有16名遊客受困，搜救困難，目前請求直升機前來救人。圖／民眾提供
搜救人員從海蝕洞下切救援困難，目前搜救任務暫停，請求直升機前來協助救人。圖／林佳彣翻攝
搜救人員從海蝕洞下切救援困難，目前搜救任務暫停，請求直升機前來協助救人。圖／林佳彣翻攝

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