南澳神秘沙灘海蝕洞16人受困 搜救困難請直升機救人

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨天發生16名遊客沙洲受困，目前人員平安，但因風雨浪大搜救困難，入夜暫停搜救，今晨4點52分，向消防署申請空勤直升機救援，5點50分直升機於花蓮機場起飛前往救援。

根據縣消防局表示，目前16人所在位置是低水坑，比海蝕洞的水平面略高，安全無虞，現場有大人11人(6男5女)，其中包括1名孕婦及5名孩童。

據了解，這16人昨天前往神秘海灘，其中一輛車子賓士大G車疑似在行駛中油箱被撞破，車輛拋錨在岸邊，一行人在海蝕洞休息露營，但愈晚風雨漸大，又遇上漲潮難以脫困，只好退到低水坑，等待救援。

接近凌晨，縣消防局與海巡人員抵達現場，無法前進接觸受困者地點，由於海線救援無法執行，於是想攜帶山域及救生裝備預計由海蝕洞上方下切進行救援，因使用多條百米繩索下切作業，需要加派人員協助，消防局又加派7名搜救人員前往協助。