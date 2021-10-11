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凌晨3點仍無法突破大浪 海蝕洞待援16人緊靠取暖

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

受到颱風外圍環流影響，宜蘭縣昨天入夜下起大雨，傳出16人受困在南澳神秘沙灘海蝕洞。警方、消防、義消、岸巡，以及海巡等相關單位獲報後，已經出動前往，搜救持續進行中。

消防局昨天深夜11點14分接獲海巡署118通知，海蝕洞有16位民眾，因風浪大阻斷通行而受困其中。消防局立即出動第二大隊、南澳、觀音分隊人車前往，晚間11點43分與海巡人員抵達現場，還無法前進接觸受困地點。

由於外圍環流影響，海邊風雨浪很大，搜救人員沒辦法強行度過，甚至在岸邊駕車、行走。現場大隊官今天凌晨27分回報，因爲漲潮無法接近受困者，無法進行海線救援，決定先返隊，打算從海蝕洞上方下切，嘗試另外一個救援方式。

5名消防人員和9位義消於今天近凌晨1點時，攜帶各式繩索山域及救生裝備，從舊蘇花公路（台九丁線）海蝕洞上方，下切進行救援。然而，搜救人員摸黑下切處為懸崖峭壁，加上天色昏暗伴隨風雨，使得救援進度更加困難，直至凌晨3點多仍未抵達受困地點。

受困海蝕洞的16人中，有11名大人（6男5女），其中1名孕婦，另外還有5名孩童。據了解，該群受困民眾為兩行人，因現場僅有海蝕洞能遮風擋雨，目前16人正待在裡頭待援。

南澳海蝕洞昨天深夜驚傳16人受困消息。圖／民眾提供
南澳海蝕洞昨天深夜驚傳16人受困消息。圖／民眾提供
16人國慶連假受困南澳海蝕洞待援。記者林佳彣／翻攝
16人國慶連假受困南澳海蝕洞待援。記者林佳彣／翻攝
16人受困南澳海蝕洞，相關單位獲報出動救援。記者林佳彣／翻攝
16人受困南澳海蝕洞，相關單位獲報出動救援。記者林佳彣／翻攝

海巡署 南澳 蘇花公路

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