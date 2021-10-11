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16人夜困南澳海蝕洞 風雨大救援不易

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

國慶連假第二天深夜11點多，宜蘭南澳鄉神秘沙灘海蝕洞發生16位人受困沙洲意外，相關單位獲報後，已經趕往現場救援。不過，受到颱風外圍環流影響，現場風雨大，搜救人員正想辦法前進接觸受困民眾。

消防局昨天深夜11點14分接獲海巡署通知，16位民眾因風浪大阻斷通行，受困海蝕洞，稍早已經派遣第二大隊、南澳、觀音分隊人車前往，海巡和岸巡已經出動協助救援。然而，現在天色昏暗，加上海邊風浪大，搜救人員尚無法接近受困民眾，搜救仍在執行當中。

氣象局針對宜蘭縣發布豪雨特報，當地受颱風外圍環流影響，海邊風浪大，今天退潮時間約在凌晨3點。消防和義消思考是否要從海蝕洞下切，搜救仍在執行當中；搜救人員約在凌晨2點已經垂降前往。

據了解，現場僅有海蝕洞能遮風擋雨，目前16人正待在裡頭待援。受困民眾昨天下午就在海蝕洞，其中有1名孕婦和小孩；大人有6男、5女，4名小孩分別為3歲到8歲，另外還有1名嬰兒。

16人受困南澳海蝕洞，現場風浪雨大。圖／民眾提供
16人受困南澳海蝕洞，現場風浪雨大。圖／民眾提供
南澳海蝕洞天色昏暗，加上海邊風浪大，搜救人員尚無法接近受困民眾。圖／民眾提供
南澳海蝕洞天色昏暗，加上海邊風浪大，搜救人員尚無法接近受困民眾。圖／民眾提供
國慶連假第二天，南澳海蝕洞發生16人受困意外。記者林佳彣／翻攝
國慶連假第二天，南澳海蝕洞發生16人受困意外。記者林佳彣／翻攝

海巡署 南澳 宜蘭

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