圓規颱風發布海警 連假將遇風雨提醒用路人注意

中央氣象局今晚八點半發布圓規颱風海上颱風警報，中央災害應變中心3級開設。根據氣象資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西移動，暴風圈正逐漸向巴士海峽接近，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區也有強風，風浪將逐漸增大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部、恆春半島沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

中央災害應變中心副指揮官內政部消防署蕭署長煥章於今晚召開圓規颱風中央災害應變中心第一次工作會報暨情資研判會議，並請各機關落實颱風整備措施。

中央災害應變中心指出，考量明日颱風影響期間適逢國慶連續假期，多數民眾皆安排許多戶外活動，請民眾在颱風影響期間避免外出或前往山區、海邊進行各項活動。

今下午臺南已發生民眾沿海戲水遭海浪捲走憾事，中央災害應變中心請各地方政府針對部分海域觀光景點可能因長浪引發瘋狗浪，應適時運用災防告警系統及其他各項多元管道主動發布預警提醒民眾。由於本次颱風外圍環流季風槽特性，氣象局預估針對沿海地區可能達5米以上大浪，請協助海岸勸離觀浪及戲水措施。

由於花東地區近幾個月地震頻繁，土石較為鬆軟，颱風預估可能對北部及東部地區帶來強降雨，引致坡地災害的風險大為提高，應變中心需盤整掌握地方政府避災減災工作執行情形。

明針對迎風面東部地區預估可能面臨許多民眾國慶連假結束交通需求，考量東部海岸公路極易受長浪造成潮浪壅高威脅用路人安全。公路總局指出，部分路段易發生受阻情形，包含台7線北橫公路、台8線中橫公路、台9及台9丁線蘇花公路、台9線南迴公路、台20線南橫公路、台23線東富公路等山區公路。另根據氣象局強風特報，沿海路段將有強風出現，請用路人注意行車安全。

因11日適逢國慶連假收假日車潮大增，請用路人預為規劃行程，並密切注意路況與道路通阻資訊作好相關行程規劃，避免受公路管制影響行程。公路總局也將視風雨狀況發布預警，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除就蘇花路廊等山區公路實施預警性封閉道路，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。公路總局除將派員駐點守視、定時巡查，並呼籲國人小心駕駛上開路段及密切注意公路災情暨預警訊息。