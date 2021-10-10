遭國慶焰火嚇到？ 高雄男子地上打滾 真相曝光竟是行車糾紛

國慶焰火今晚在高雄港蓬萊商港區登場，但晚間8時25分許，一名男子在地上打滾、揮舞雙手，在場交管員警見狀，擔心男子繼續攻擊人，利用優勢警力將他壓制。男子瘋狂行為一度被解讀是他被焰火「嚇倒」，但晚間警方才說出真相，他可能觀賞國慶焰火看出火氣，情緒不穩，在路上與兩名女子發生行車糾紛，竟拿出大鎖欲攻擊人，被交通警察壓制在地。

今晚間8時19分許，34歲林姓男子疑與騎機車經過的謝女有行車糾紛，林男一度抓狂從機車置物箱拿出大鎖，企圖攻擊謝女及後座的陳女，當時男子情緒亢奮，雙手亂揮舞很是嚇人，所幸在場鹽埕交通警察隨即通報，並出手壓制林，由救護車將他送往醫院。

據悉，警方一度誤以為林姓男子是被焰火爆炸聲嚇到恐慌，後來經詢問目擊民眾，才確認是他與謝女因行車發生糾紛，雙方在大勇路、五福路口口角，進而演變成衝突。

警方說，當時一旁協助指揮交通的鹽埕分局七賢所警員李宗翰發現林男要攻擊2女，立刻上前勸阻，但林男仍情緒不穩，警方為了避免林男傷及他人，立刻將他壓制在地。