男子登大雪山墜山谷 消防隊晚間抵達墜谷者明顯死亡

一支登山團體共6人今天在苗栗大雪山230林道一處崩塌處，其中34歲男山友不慎墜落山谷，無呼吸心跳，台中和苗栗消防局派人員上山搶救，今晚9點17分台中市消防隊員抵達山谷，發現山友已明顯死亡。

據了解，台中市消防局派消防隊員和特搜隊員率先出發，今晚趕抵事故現場，並下降到山谷，發現山友已明顯死亡，先將他搬運至林道上，並利用獨輪車將患者運至8.5公里停車處，再由車子載送至登山口，預估到達登山口還需1小時左右。

台中市消防局今天下午接到苗栗縣消防局轉報，大雪山230林道9公里大崩塌處有山友墜谷，派第二大隊東勢、和平、雙崎、西屯及谷關等分隊，出動消防車7輛、消防人員21名，由東勢分隊分隊長廖奕翔帶隊前往搶救，台中市消防局共派17人支援搶救。

據苗栗縣消防局表示，登山團體1行6人前往登山，在下山途中大約在林道9公里大崩塌處，34歲男山友疑似不慎失足跌落山谷，請求派遣人員前往協助。

今天下午4點29分，消防局撥打報案人電話，報案人與下切山谷的領隊使用無線電聯絡，傷者目前無呼吸心跳，正在實施CPR中，目前山上已經開始起霧，領隊評估現場地形可能需使用人力徒手將傷者搬運至地面。