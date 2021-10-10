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18歲女觀光客突然倒地 使用AED從鬼門關搶救回來
正當彰化縣消防局受理CPR+AED認證訓練課程報名之際，線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），現場優格員工立即打電話119，並使用AED協助患者電擊1次，線西消防分隊救護人員到場接手後，AED偵測仍需電擊（電擊3次），這名患者送彰濱秀傳醫院已恢復呼吸心跳，成了此一認證訓練最好的教材。
彰化縣消防局線西分隊長林彥銘說，這名來自高雄的蘇姓女子，今天上午跟著父親來優格觀光工廠參觀時，突然不明原因倒地，她的父親發現後，立即抱她到一樓大廳，優格觀光工廠一邊「自動體外心臟電擊去顫器」急救，一邊打119報案。
林彥銘說，線西分隊接獲報案，馬上在9時29分出勤，兩分鐘就趕到現場，當時，優格觀光工廠已為她使用AED急救一次，分隊救護人員接手後，再施予3次電擊，患者送往彰濱秀傳醫院已恢復呼吸心跳，但意識還不清楚。
林彥銘說，優格餅乾觀光工廠過去曾接受消防局有關CPR（心肺復甦術）+AED（自動體外心臟電擊去顫器）組訓，此次成功救人，證實平時員工教育訓練有素，緊急狀況處理得體，銜接救護人員高品質急救處置，才造就此一難得成功救護案例。
目前彰化縣消防局也正在辦理接受CPR+AED認證訓練課程報名，消防局表示，年滿18歲都可以報名，課程90分鐘，全程免費，詳情請上彰化縣消防局官網查詢（為民服務/線上報名），網址（https://pse.is/3fa7xv）。
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