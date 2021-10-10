快訊

驚悚轉折！捷克總統會敗選總理後急送加護病房

國慶焰火散場鹽埕埔站擠爆 高捷、輕軌平均等半小時擠上車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

18歲女觀光客突然倒地 使用AED從鬼門關搶救回來

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

正當彰化縣消防局受理CPR+AED認證訓練課程報名之際，線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），現場優格員工立即打電話119，並使用AED協助患者電擊1次，線西消防分隊救護人員到場接手後，AED偵測仍需電擊（電擊3次），這名患者送彰濱秀傳醫院已恢復呼吸心跳，成了此一認證訓練最好的教材。

彰化縣消防局線西分隊長林彥銘說，這名來自高雄的蘇姓女子，今天上午跟著父親來優格觀光工廠參觀時，突然不明原因倒地，她的父親發現後，立即抱她到一樓大廳，優格觀光工廠一邊「自動體外心臟電擊去顫器」急救，一邊打119報案。

林彥銘說，線西分隊接獲報案，馬上在9時29分出勤，兩分鐘就趕到現場，當時，優格觀光工廠已為她使用AED急救一次，分隊救護人員接手後，再施予3次電擊，患者送往彰濱秀傳醫院已恢復呼吸心跳，但意識還不清楚。

林彥銘說，優格餅乾觀光工廠過去曾接受消防局有關CPR（心肺復甦術）+AED（自動體外心臟電擊去顫器）組訓，此次成功救人，證實平時員工教育訓練有素，緊急狀況處理得體，銜接救護人員高品質急救處置，才造就此一難得成功救護案例。

目前彰化縣消防局也正在辦理接受CPR+AED認證訓練課程報名，消防局表示，年滿18歲都可以報名，課程90分鐘，全程免費，詳情請上彰化縣消防局官網查詢（為民服務/線上報名），網址（https://pse.is/3fa7xv）。

彰化縣線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），經員工及接手的消防人員使用AED電擊後，將她送醫，恢復呼吸心跳。圖／線西消防分隊提供
彰化縣線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），經員工及接手的消防人員使用AED電擊後，將她送醫，恢復呼吸心跳。圖／線西消防分隊提供
彰化縣線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），經員工及接手的消防人員使用AED電擊後，將她送醫，恢復呼吸心跳。圖／線西消防分隊提供
彰化縣線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），經員工及接手的消防人員使用AED電擊後，將她送醫，恢復呼吸心跳。圖／線西消防分隊提供
彰化縣線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），經員工及接手的消防人員使用AED電擊後，將她送醫，恢復呼吸心跳。圖／線西消防分隊提供
彰化縣線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），經員工及接手的消防人員使用AED電擊後，將她送醫，恢復呼吸心跳。圖／線西消防分隊提供
彰化縣線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），經員工及接手的消防人員使用AED電擊後，將她送醫，恢復呼吸心跳。圖／線西消防分隊提供
彰化縣線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止呼吸心跳停止），經員工及接手的消防人員使用AED電擊後，將她送醫，恢復呼吸心跳。圖／線西消防分隊提供
彰化縣消防局受理CPR+AED認證訓練課程報名。圖／消防局提供
彰化縣消防局受理CPR+AED認證訓練課程報名。圖／消防局提供

AED

延伸閱讀

大雪山林道崩塌處1男山友墜谷無呼吸心跳 消防急救援

台中8歲男童知名飯店泳池畔被電倒 救生員也一併送醫

影／6.1地震襲日本 新北消防局輪值國際救援 整裝待命

多一倍機會中大獎 台南觀光工廠推「抽獎序號雙倍送」

相關新聞

男子登大雪山墜山谷 消防隊晚間抵達墜谷者明顯死亡

一支登山團體共6人今天在苗栗大雪山230林道一處崩塌處，其中34歲男山友不慎墜落山谷，無呼吸心跳，台中和苗栗消防局派人員...

紅十字救難隊訓練出狀況教練浮潛失蹤 晚間尋獲無心跳

中華民國紅十字會雙和同心救難隊員，今天下午在北海岸萬里區核二廠附近海域自主浮潛訓練，戴姓游泳教練下水1小後仍未上岸，同伴...

疑被國慶焰火「嚇到」 高雄男地上打滾被警壓制送醫

國慶焰火今晚在高雄港蓬萊商港區登場，但晚間8時25分許，一名男子疑似被焰火「嚇到」，在地上恐慌打滾、揮舞雙手，在場交管員...

黃牌重機與計程車路口碰撞 騎士傷重不治2路人受傷

吳姓男子今晚騎黃牌重型機車行經基隆市孝二路、忠三路口時，與顏男駕駛的計程車發生碰撞，機車衝向人行道，波及兩名行人。吳男傷...

注意！可檢舉違停剩5項 警曝這一項恐成大熱門

南投縣草屯鎮今年1至9月檢舉交通違規案達1萬5000件，違規停車占7成為大宗，隨交通部提出「道路交通管理處罰條例」相關修...

18歲女觀光客突然倒地 使用AED從鬼門關搶救回來

正當彰化縣消防局受理CPR+AED認證訓練課程報名之際，線西鄉優格觀光工廠一名18歲女性今天上午不明原因倒地（到院前停止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。