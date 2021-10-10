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紅十字救難隊訓練出狀況教練浮潛失蹤 晚間尋獲無心跳

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

中華民國紅十字會雙和同心救難隊員，今天下午在北海岸萬里區核二廠附近海域自主浮潛訓練，戴姓游泳教練下水1小後仍未上岸，同伴驚覺可能出狀況，報案求救。救難人員晚間7點半在核二進水口廠房內水域找到他，已無呼吸心跳，送往台大金山分院急救。

據了解，60多歲戴男一行人為紅十字會台灣省分會雙和同心救難隊成員，駐點核二廠進水口旁的水域，今天進行自主訓練，4人1組浮潛，約在下午3點半下水。與戴男同組的隊員上岸後，發現戴男遲未上岸，往海面眺望也看不到他，報案求救。

戴姓游泳教練有穿防寒衣，浮潛三寶面鏡、呼吸管、蛙鞋腳蹼裝備齊全。今日自主浮潛訓練，戴男在同組成員中最早下水，其他組員接續下水訓練。他的同伴上岸後未發現戴男，驚覺可能出狀況報案。

海巡署北部分署第2岸巡隊和新北消防局金山、萬里消防隊員前往現場，除在岸際搜救，基隆海巡隊防巡艇也在海面搜尋。內政部空中勤務總隊直升機下午5點42分飛抵現場，擴大搜尋範圍。新北市救難協會人員晚間7點35分，在核二進水口廠房內水域發現戴男，已經無生命跡象，消防人員將他送往台大金山醫院急救。

紅十字會戴姓游泳教練今天下午到北海岸自主浮潛訓練時失蹤，救難人員晚間發現他時已無呼吸心跳。記者邱瑞杰／翻攝
紅十字會戴姓游泳教練今天下午到北海岸自主浮潛訓練時失蹤，救難人員晚間發現他時已無呼吸心跳。記者邱瑞杰／翻攝
紅十字會戴姓游泳教練今天下午到北海岸自主浮潛訓練時失蹤，救難人員晚間發現他時已無呼吸心跳。記者邱瑞杰／翻攝
紅十字會戴姓游泳教練今天下午到北海岸自主浮潛訓練時失蹤，救難人員晚間發現他時已無呼吸心跳。記者邱瑞杰／翻攝
紅十字會戴姓游泳教練今天下午到北海岸自主浮潛訓練時失蹤，救難人員晚間發現他時已無呼吸心跳。記者邱瑞杰／翻攝
紅十字會戴姓游泳教練今天下午到北海岸自主浮潛訓練時失蹤，救難人員晚間發現他時已無呼吸心跳。記者邱瑞杰／翻攝

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