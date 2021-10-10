男子不滿交通管制昨天打傷義交 台中大甲警今逮到人

黃姓男子昨天騎機車經過台中市大甲區，不滿交通管制，不服義交指揮憤而打傷義交，大甲警方今天迅速查獲涉嫌打人的黃姓男子到案，依法送辦。

台中市余姓義交昨天在交通管制執勤時，被不服管制的一名男子打傷，台中市長盧秀燕今天慰問受傷義交，她早上說警方已鎖定嫌犯，依法偵辦，市府支持協勤人員，譴責暴力，大甲警方今天傍晚已逮到人。

台中市大甲警分局表示，昨天下午2點20分獲報，大甲區五福街、民權路口，一名義交執行交通管制與人有糾紛被打傷，警網到場時，打人的男子已離開，警方協助受傷義交到光田醫院大甲分院就診。

台中市政府昨天執行路平專案外包工程，請義交清水中隊支援交通管制勤務，余姓義交看到一名男子騎機車要闖越管制點，義交制止，因此產生糾紛，男子離去後持鐵條返回現場理論過程中，余姓義交隊員被男子用手打傷左手臂，致余員左肘及左腰疼痛疑挫傷。

大甲分局專案小組循線埋伏，今天傍晚在大甲區仁愛街口緝獲犯嫌黃男到案說明，訊後依妨害公務、傷害罪嫌移送台中地方檢察署嚴辦。