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男子不滿交通管制昨天打傷義交 台中大甲警今逮到人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

黃姓男子昨天騎機車經過台中市大甲區，不滿交通管制，不服義交指揮憤而打傷義交，大甲警方今天迅速查獲涉嫌打人的黃姓男子到案，依法送辦。

台中市余姓義交昨天在交通管制執勤時，被不服管制的一名男子打傷，台中市長盧秀燕今天慰問受傷義交，她早上說警方已鎖定嫌犯，依法偵辦，市府支持協勤人員，譴責暴力，大甲警方今天傍晚已逮到人。

台中市大甲警分局表示，昨天下午2點20分獲報，大甲區五福街、民權路口，一名義交執行交通管制與人有糾紛被打傷，警網到場時，打人的男子已離開，警方協助受傷義交到光田醫院大甲分院就診。

台中市政府昨天執行路平專案外包工程，請義交清水中隊支援交通管制勤務，余姓義交看到一名男子騎機車要闖越管制點，義交制止，因此產生糾紛，男子離去後持鐵條返回現場理論過程中，余姓義交隊員被男子用手打傷左手臂，致余員左肘及左腰疼痛疑挫傷。

大甲分局專案小組循線埋伏，今天傍晚在大甲區仁愛街口緝獲犯嫌黃男到案說明，訊後依妨害公務、傷害罪嫌移送台中地方檢察署嚴辦。

大甲警分局呼籲，國慶連假，民眾切勿因歡慶佳節而有脫序行為，更強調暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

台中一名義交昨天被打傷，不滿交通管制打人的黃姓男子今晚到案。記者游振昇／翻攝
台中一名義交昨天被打傷，不滿交通管制打人的黃姓男子今晚到案。記者游振昇／翻攝
台中一名義交昨天被打傷，不滿交通管制打人的黃姓男子今晚到案。記者游振昇／翻攝
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台中市 妨害公務

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