黃牌重機與計程車路口碰撞 騎士傷重不治2路人受傷

吳姓男子今晚騎黃牌重型機車行經基隆市孝二路、忠三路口時，與顏男駕駛的計程車發生碰撞，機車衝向人行道，波及兩名行人。吳男傷勢嚴重，經送醫急救無效，醫師晚間7點宣告不治。

員警對顏姓計程車司機執行酒測，數值為零，非酒後駕車。吳姓車騎士血液酒精濃度尚待抽血檢驗。事故原因由警方調查中。

顏姓司機表示，他開車沿孝二路行駛往基隆港方向行駛，綠燈通過忠三路口時，一輛機車突然從忠三路疑紅燈右轉孝二路，他來不及反應就被撞上。事故發生後，吳姓騎士連人帶車衝向路旁人行道，2名行人受波及受傷。