注意！可檢舉違停剩5項 警曝這一項恐成大熱門

南投縣草屯鎮今年1至9月檢舉交通違規案達1萬5000件，違規停車占7成為大宗，隨交通部提出「道路交通管理處罰條例」相關修法，未來可檢舉違停僅剩5種，但警方透露，交叉路口10公尺內恐成未來熱門檢舉項目，籲駕駛人留心。

根據草屯警分局統計，草屯鎮今年1到9月的檢舉交通違規案件達1萬5000件，單月平均受理件數達1660件，在縣內8分局中數一數二，居全縣13鄉鎮市之冠，受理後通常會在30天內開單舉發，其中以違規停車占7成為最大宗。

警方透露，這1萬5000多件檢舉案中，其中6、7成是由20多名檢舉達人所舉發，部分檢舉人熟諳法令、經驗老到，知道法令規定凌晨0至6時期間不能舉發，會在清晨5時許先去路上巡視一輪，等6時一過再用手機錄影存取證據。

但隨交通部提出「道路交通管理處罰條例」相關修法，正表列2大類、46項民眾可檢舉項目，其中「靜態違規」過去常被舉發的紅黃線違停未被納入，主要限縮於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序的違規停車。

警方表示，「靜態違規」也就是違規停車可檢舉項目未來僅剩5項，也就是違規並排停車、占用身障停車格、在公車站及交叉路口10公尺內、消防車出入口5公尺內違規停車等，其餘態樣在未嚴重影響交通安全秩序情況下則不予舉發。