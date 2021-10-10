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高山防火線割草工人遭蜂螯傷 空勤直升機吊掛救援

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

東勢林管處委外進行防火線歐姓割草工人，今天下午在台中馬武霸山工作時，被蜂叮傷嚴重，緊急申請空勤總隊協助救援，黑鷹直升機飛到山區救援，吊掛傷者上機，載到台中清泉崗基地，再由救護車送醫治療。

東勢林管處表示，被蜂叮傷歐姓男子，是林管處委外做防火線割草工人，空勤總隊今天下午接到救援任務，派A-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛周利銘、副駕駛李又佑、機工長王健雄，消防署特搜隊賴玉旻、范振強執行任務。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊執行馬武霸山登山口吊橋登山客救援後送任務，下午4點8分起飛後，因航路週邊及山區雲幕覆蓋無法目視地面，改實施繞越方式到達目標區，配合消防署特搜隊員，以吊掛搭配吊籃方式實施救援作業，將受傷的歐姓男子吊掛上機，起飛後因山區雲層覆蓋無法目視地面，申請儀器返回機場，傍晚5點4分返回清泉崗機場落地，人員交由救護車轉送醫院。

空勤總隊第二大隊第三隊今天下午派直升機，飛往台中馬武霸山執行救援。圖／空勤總隊提供
空勤總隊第二大隊第三隊今天下午派直升機，飛往台中馬武霸山執行救援。圖／空勤總隊提供
空勤總隊第二大隊第三隊今天下午派直升機，飛往台中馬武霸山執行救援。圖／空勤總隊提供
空勤總隊第二大隊第三隊今天下午派直升機，飛往台中馬武霸山執行救援。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 救護車

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