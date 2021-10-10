高山防火線割草工人遭蜂螯傷 空勤直升機吊掛救援

東勢林管處委外進行防火線歐姓割草工人，今天下午在台中馬武霸山工作時，被蜂叮傷嚴重，緊急申請空勤總隊協助救援，黑鷹直升機飛到山區救援，吊掛傷者上機，載到台中清泉崗基地，再由救護車送醫治療。

東勢林管處表示，被蜂叮傷歐姓男子，是林管處委外做防火線割草工人，空勤總隊今天下午接到救援任務，派A-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛周利銘、副駕駛李又佑、機工長王健雄，消防署特搜隊賴玉旻、范振強執行任務。