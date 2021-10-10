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大雪山林道崩塌處1男山友墜谷無呼吸心跳 消防急救援

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一支登山團體共6人今天在苗栗大雪山230林道一處崩塌處，其中一名男山友不慎墜落山谷，無呼吸心跳，台中和苗栗消防局派人員上山搶救中。

台中市消防局今天下午接到苗栗縣消防局轉報，大雪山230林道9公里大崩塌處有山友墜谷，派第二大隊東勢、和平、雙崎、西屯及谷關等分隊，出動消防車7輛、消防人員21名，由東勢分隊分隊長廖奕翔帶隊前往搶救。

據苗栗縣消防局表示，登山團體1行6人前往登山，在下山途中大約在林道9公里大崩塌處，34歲男山友疑似不慎失足跌落山谷，請求派遣人員前往協助。

今天下午4點29分，消防局撥打報案人電話，報案人與下切山谷的領隊使用無線電聯絡，傷者目前無呼吸心跳，正在實施CPR中，目前山上已經開始起霧，領隊評估現場地形可能需使用人力徒手將傷者搬運至地面。

台中市消防局使用簡訊定位系統與報案人確認座標為，確認此定位點為苗栗縣消防局的轄區，已將此案件相關情形轉知苗栗縣消防局。

苗栗縣 山友

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