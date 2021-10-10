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台南市仁德區工廠大火 燒了近2個小時控制
台南市仁德區1家工廠今天下午發生大火，火勢延燒近2個小時控制，約400坪廠房全面燃燒，沒有人員受傷。據了解，火災發生時疑似廠房內進行配線作業，工人進行切割時不慎引燃，當時6名工人都有逃出，並未受困，消防局說，火災發生的真正原因，將由火災調查科人員進一步鑑定查明，。
台南市消防局 救災救護中心，今天下午近2點獲報，位於仁德中山路巷內1家工廠廠房大火，烈焰不斷竄出，鐵皮厝屋頂甚至塌陷，中心共出動35車、77人趕往灌救。
初步了解，這家公司廠房以生產瑜珈墊為主，火警發生後，廠方已通知員工儘速撤離；由於現場距離高鐵軌道不遠，濃煙瀰漫，飄散至過往列車上空。
消防人員說，工廠位於巷內，中山路暫時封閉一側的車道，以利救援人車進出，現場維持單線雙向通行，但車流太多，造成回堵，轄區歸仁警分局籲請駕駛暫時改道。
消防隊持續灌救，市政府環保局也提供空氣品質預警，現場風向為西南西風，除了仁德之外，附近的歸仁、關廟、新化、新市與山上等區，空氣品質都可能受到影響，請民眾注意防範。
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