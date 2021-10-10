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影／桃園女遇詐團死纏爛打 警接過電話「我是她男友」秒掛

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名女子日前接獲詐團來電，對方謊稱後台設定錯誤，將重複扣款，要她匯款16萬元至指定帳戶，所幸一旁執勤員警查覺有異，詢問後發現是詐騙，隨後便接過女子手機對詐團說「我是她男友」，對方聞言馬上掛電話，女子才保住血汗錢。

桃園警分局武陵派出所員警前天下午執行防詐騙勤務，6時40分許在成功路郵局內發現林姓女子行為有異，一邊講電話、一邊操作ATM，且多次提領現金，便主動上前詢問。

林女表示，自己前陣子透過網路購買衣服，事發當天卻接到店家來電，對方聲稱後台設定錯誤，自己是一般客人卻被設定成批發商，帳戶將被多次扣款，若要解除須依照指示到郵局操作ATM。

林女生怕積蓄遭殃，面對詐團話術並未起疑，馬上趕至郵局ATM並分批領出積蓄16萬元，準備存入對方提供的帳戶內；員警聽完，馬上告訴林女這是常見的詐騙手法，讓她大吃一驚「我真的遇到詐騙集團喔」。

員警勸導期間，詐騙嫌犯仍持續致電林女，想繼續行騙，讓她感到煩躁又害怕，還假稱是「家人」要找她；郭姓員警見狀，一把接過電話，並說自己不僅是警察，更是林女男友，厲聲質問對方「你是哪間郵局」，讓詐團嚇得馬上掛電話，林女也保住了16萬血汗錢。

警方呼籲，詐騙集團不斷翻新手法，請民眾切勿輕不明資訊，應詳細查證，遇有可疑請撥打165反詐騙專線或110報報案電話查詢，避免成為受害人。

林女生怕積蓄遭扣光，受詐騙集團誤導，差點損失16萬血汗錢。記者楊湛華／翻攝
林女生怕積蓄遭扣光，受詐騙集團誤導，差點損失16萬血汗錢。記者楊湛華／翻攝
員警接過女子手機，自稱是女子男友，並厲聲質問，讓詐團嚇得趕緊掛電話。記者楊湛華／翻攝
員警接過女子手機，自稱是女子男友，並厲聲質問，讓詐團嚇得趕緊掛電話。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 桃園 ATM

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