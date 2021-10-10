快訊

北市今增1境外移入 1歲染疫女童5接觸者PCR出爐

菲律賓明年總統大選熱門人選 杜特蒂女兒確診新冠

台南安平漁光島水域 危險水域禁止游泳戲水

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區漁光島水域，今天下午1點多發生詹姓高職男學生戲水後溺斃，管理單位台灣港務公司早在水域邊設置禁告標誌，禁止遊客下海游泳、戲水，但仍有游客下海戲水，高雄港務警察總隊安平港中隊人員到場宣導，勸導游客不要戲水。

「今天已經有名青少年在這裡溺水死了，千萬不要下水」高雄港務警察總隊安平港中隊人員，今天下午4點多，忙著到漁光島月牙灣水域，發傳單，苦口婆心勸導遊客不要下海戲水。

「我們剛來，我們不曉得有人溺水這件事。」這時大人才趕快叫小朋友上到岸邊，用毛中擦乾身體，準備回家。

17歲高職詹姓男學生，今天3名友人到台南市安平區漁光島戲水後，在下午1點多4人溺水3人獲救，詹疑被大浪捲走後，消防人員出動救生艇將他救起，巳經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。

據了解，漁光島月牙灣海域，去年底台灣港務公司和台南市府開會後，管轄權回歸港務公司，救災救溺由高雄港務警察總隊安平港中隊負責，台南市消防局協助救災救溺，假日並派車巡邏，這個海域雖禁止戲水，仍有許多遊客不顧禁令，冒然下海戲水。

台南市安平區漁光島水域今天發生詹姓高職男學生戲水後溺斃，管理單位台灣港務公司早在水域邊設置禁告標誌，禁止遊客下海游泳、戲水。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區漁光島水域今天發生詹姓高職男學生戲水後溺斃，管理單位台灣港務公司早在水域邊設置禁告標誌，禁止遊客下海游泳、戲水。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區漁光島水域今天發生詹姓高職男學生戲水後溺斃，高雄港務警察總隊安平港中隊人員到場宣導，勸導游客不要戲水。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區漁光島水域今天發生詹姓高職男學生戲水後溺斃，高雄港務警察總隊安平港中隊人員到場宣導，勸導游客不要戲水。記者黃宣翰／攝影

台南 溺水 漁光島

延伸閱讀

4青少年漁光島戲水被浪捲走 3人獲救1人送醫不治

疑穿泳衣在麗江一飲用井中戲水惹議 女遊客：老公正吵着要離婚

墾丁海岸掀長浪禁游泳 1潛水客後壁湖失蹤剛尋獲

國慶北海岸龜吼萬里蟹、中角灣戲水恐塞 總量管制車流

相關新聞

台中外埔開車自撞電桿起火 男駕駛送醫

61歲葉姓男子今天下午開車在台中市外埔區六分路，自撞電桿後車起火，消防隊員滅火，傷者被送醫急救，警方正調查車禍原因中。

台南市仁德區工廠大火 燒了近2個小時控制

台南市仁德區1家工廠今天下午發生大火，火勢延燒近2個小時控制，約400坪廠房全面燃燒，沒有人員受傷。據了解，火災發生時疑...

台南安平漁光島水域 危險水域禁止游泳戲水

台南市安平區漁光島水域，今天下午1點多發生詹姓高職男學生戲水後溺斃，管理單位台灣港務公司早在水域邊設置禁告標誌，禁止遊客...

女學生指控狼師後改口稱造假 台大校方繼續調查

一名女學生日前網路發文指控遭台大教授誘騙上床，今天疑似該女學生發出公開道歉信，改口稱先前陳述都是不實指控；台大表示，此事...

4青少年漁光島戲水被浪捲走 3人獲救1人送醫不治

17歲高職詹姓男學生今天上午和3名友人到台南市安平區漁光島戲水後，在下午1點多4人溺水3人獲救，詹疑被水浪捲走後，消防人...

影／台南仁德工廠大火 濃煙直竄天際

台南市仁德區一家科技公司廠房，今天下午近2點多發生火災，火勢迅速蔓延，濃煙直衝天際，廠區員工緊急疏散，建物已塌陷，消防人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。