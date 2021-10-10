台南安平漁光島水域 危險水域禁止游泳戲水
台南市安平區漁光島水域，今天下午1點多發生詹姓高職男學生戲水後溺斃，管理單位台灣港務公司早在水域邊設置禁告標誌，禁止遊客下海游泳、戲水，但仍有游客下海戲水，高雄港務警察總隊安平港中隊人員到場宣導，勸導游客不要戲水。
「今天已經有名青少年在這裡溺水死了，千萬不要下水」高雄港務警察總隊安平港中隊人員，今天下午4點多，忙著到漁光島月牙灣水域，發傳單，苦口婆心勸導遊客不要下海戲水。
「我們剛來，我們不曉得有人溺水這件事。」這時大人才趕快叫小朋友上到岸邊，用毛中擦乾身體，準備回家。
17歲高職詹姓男學生，今天3名友人到台南市安平區漁光島戲水後，在下午1點多4人溺水3人獲救，詹疑被大浪捲走後，消防人員出動救生艇將他救起，巳經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。
據了解，漁光島月牙灣海域，去年底台灣港務公司和台南市府開會後，管轄權回歸港務公司，救災救溺由高雄港務警察總隊安平港中隊負責，台南市消防局協助救災救溺，假日並派車巡邏，這個海域雖禁止戲水，仍有許多遊客不顧禁令，冒然下海戲水。
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