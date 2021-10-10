台南安平漁光島水域 危險水域禁止游泳戲水

台南市安平區漁光島水域，今天下午1點多發生詹姓高職男學生戲水後溺斃，管理單位台灣港務公司早在水域邊設置禁告標誌，禁止遊客下海游泳、戲水，但仍有游客下海戲水，高雄港務警察總隊安平港中隊人員到場宣導，勸導游客不要戲水。

「今天已經有名青少年在這裡溺水死了，千萬不要下水」高雄港務警察總隊安平港中隊人員，今天下午4點多，忙著到漁光島月牙灣水域，發傳單，苦口婆心勸導遊客不要下海戲水。

「我們剛來，我們不曉得有人溺水這件事。」這時大人才趕快叫小朋友上到岸邊，用毛中擦乾身體，準備回家。

17歲高職詹姓男學生，今天3名友人到台南市安平區漁光島戲水後，在下午1點多4人溺水3人獲救，詹疑被大浪捲走後，消防人員出動救生艇將他救起，巳經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。