國道3號福德隧道6車追撞7人送醫 車流一度回堵

國道3號福德隧道外側車道今天中午發生6車追撞事故，計7人受傷、送醫治療。事故一度造成回堵塞車，肇事原因仍待釐清。

警政署國道公路警察局第九大隊木柵分隊巡邏車今天中午12時許結束勤務返隊途中，發現國道3號南向19.5公里處（福德隧道）外側車道發生6輛汽車追撞事故，立即回報勤務指揮中心線上警力馳赴現場。

經查這起事故共造成7人受傷，其中2人身體不適但無明顯外傷、2人挫傷、2人腿部遭車體擠壓受傷、1人臉部撕裂傷及下半身腿部骨折；總計有5人送萬芳醫院、1人送台北醫學大學附設醫院、1人送內湖三軍總醫院治療。

事故一度造成回堵塞車，木柵分隊巡邏車在現場依規定設立封鎖線及交通維持措施，管制中、外線車道，開放內側車道通行，並於下午1時17分完成事故車輛拖吊排除作業，同時開放內、中線車道通行。

此外，主線車道完成現場清掃作業後，下午1時45分開放全線通行。肇事原因及經過，待警方後續調查釐清。