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影／台南仁德工廠大火 濃煙直竄天際
台南市仁德區一家科技公司廠房，今天下午近2點多發生火災，火勢迅速蔓延，濃煙直衝天際，廠區員工緊急疏散，建物已塌陷，消防人員全力灌救中，台南市消防局說，目前未傳出傷亡。
台南市消防局 救災救護中心，今天下午1時58分獲報，位於台南市仁德區中山路的科技股份有限公司廠房發生火警，這座廠房主要生產瑜珈墊，火勢迅速蔓延，廠區400平方公尺全面燃燒。
消防局已調派仁德等分隊12車26人趕往灌救，廠區員工緊急疏散，廠房建物已塌陷，消防人員正全力灌救，起火原因有待調查。
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