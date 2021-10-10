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影／台南仁德工廠大火 濃煙直竄天際

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影／台南仁德工廠大火 濃煙直竄天際

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區一家科技公司廠房，今天下午近2點多發生火災，火勢迅速蔓延，濃煙直衝天際，廠區員工緊急疏散，建物已塌陷，消防人員全力灌救中，台南市消防局說，目前未傳出傷亡。

台南市消防局 救災救護中心，今天下午1時58分獲報，位於台南市仁德區中山路的科技股份有限公司廠房發生火警，這座廠房主要生產瑜珈墊，火勢迅速蔓延，廠區400平方公尺全面燃燒。

消防局已調派仁德等分隊12車26人趕往灌救，廠區員工緊急疏散，廠房建物已塌陷，消防人員正全力灌救，起火原因有待調查。

台南市仁德區一家科技公司廠房，今天下午發生大火，冒出大量濃煙，消防人員出水搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區一家科技公司廠房，今天下午發生大火，冒出大量濃煙，消防人員出水搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區一家科技公司廠房，今天下午發生大火，濃煙直衝天際，消防人員出水搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區一家科技公司廠房，今天下午發生大火，濃煙直衝天際，消防人員出水搶救。記者黃宣翰／翻攝

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