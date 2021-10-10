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人車墜山坡受困35小時獲救 他做對這件事保命

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

28歲沈姓男子8日下午4點自己開著休旅車，不明原因墜入15公尺深山坡，受困35小時，幸運獲救。參與救護人員說，男子人車墜入邊坡陷入昏迷，甦醒後冷靜處置，最後靠撥打手機112緊急電話求助，是幸運脫險最大關鍵。

警方說，沈男事故地點在台20線約51.5公里處，靠近南179線，正好位於台南南化與高雄甲仙交界附近，當地四周都是崎嶇山路，少有住戶，也無路口監視器，警方獲報後後續以車辨系統逐一檢視，在路旁一處草叢發現有車痕，摸黑進一步檢視，才發現沈男及車子。

警方說，當地位於偏僻山區，平日車流不多，也無監視器，沈某人車失控時未被發現，當事人醒來時一開始有打119求救，因沒訊號，後來改打112為行動電話緊急救難號碼。

手機通訊人員也說，112緊急電話在全球各地有基地台訊號範圍處均可撥打。即使行動電話無SIM卡，只要尚有電力並在信號涵蓋範圍內均可撥通，當事人知道運用，及時「自救」。

沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中，撥打112緊急電話獲救。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中，撥打112緊急電話獲救。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中，圖疑為翻落地點。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中，圖疑為翻落地點。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中，撥打112緊急電話獲救。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中，撥打112緊急電話獲救。記者謝進盛／翻攝

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