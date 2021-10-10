首位女警上合歡山執勤 成山中「嬌」點

每到連續假期，花蓮新城警分局會派員警上3000多公尺高的合歡山指揮交通，由於高山需足夠的體力，還有安全問題，以往都是男性員警負責。這次嘉里派出所女警李沛勤自告奮勇，願意到山上支援，成為首位遠赴高山執勤的女警，在氣溫只有9.8度下，仍站7小時疏導車流，讓民眾深感佩服。

今年35歲李沛勤畢業於逢甲大學國貿系，在2016年參加警察特考錄取，被派駐到新城警分局嘉里派出所服務，執勤認真，曾獲得警政署特等射手獎賞。由於她即將調離新城分局，想要增加經驗，因此把握今年最後一個國定連假，向長官毛遂自薦，希望能到最高最遠的合歡山支援交通疏導勤務。

由於高山地處偏遠，晚上幾乎沒有燈光，警消開車上去要3小時，若發生意外較難求助，過去都是男性員警上山執勤。不過女警李沛勤「沒在怕」，為了體驗全台最高警崗，自願從平地到合歡山支援，警分局也安排單間宿舍給她住宿，提醒注意安全。

在連假前一天，李沛勤先到合歡山，向前輩了解執勤位置、要領等，在連假期間，雖然遇上了低溫濃霧的天氣，她仍做好本份指揮交通，無論是精準的吹哨揮旗手勢，或是親切地為遊客指引方向，熱忱的工作態度深獲其他員警的讚賞。