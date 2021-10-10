八旬翁過馬路遭撞雙腳骨折 砂石司機駛離現場涉肇逃

林姓砂石車司機今天上午行經台北市大同區一處路口，不慎撞倒違規穿越道路的86歲陳姓老翁，陳翁雙腿遭輾過，林駛離現場。消防員緊急將陳送醫，目前他還在醫院觀察，意識清楚。警方透過車牌通知林到案，林辯稱未看見，警方將他依肇事逃逸罪嫌送辦。

今天早上8點多，林男（53歲）開砂石車行經大同區大龍、酒泉街口，撞上未走在行人穿越道上的陳翁；陳翁倒地，雙腿遭砂石車輪輾過，痛苦哀嚎。

附近民眾立刻報警，消防員到場發現陳翁開放性骨折，緊急將他送馬偕醫院治療；肇事的林男則駛離現場。警方調閱監視器通知林到案，林半小後到警局做筆錄，他稱他當下沒感覺撞到人，以為路不平，所以沒有停下，直接開往工地。