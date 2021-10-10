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4青少年漁光島戲水被浪捲走 3人獲救1人命危送醫

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4青少年漁光島戲水被浪捲走 3人獲救1人命危送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

17歲高職詹姓男學生今天上午和3名友人到台南市安平區漁光島戲水後，在下午1點多4人溺水3人獲救，詹疑被水浪捲走後，消防人員出動救生艇將他救起，巳經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救中。

「我的好朋友被海泿捲走了，快救救他。」詹的友人被義消救起後表示，好朋友可能溺水，請救救他。義消得和後，先用水上摩拖車將3人救上岸，通報消防局救人。

台南市消防局派出救生艇出海救人，將詹救起後，詹沒有呼吸心跳，他的好朋友在一旁痛哭。詹的友人說，詹在嘉義縣就讀高職，他在雲林縣讀書，今天相約到安平戲水。警方也到場了解，並設法通知詹的家人到台南市了解。

中央氣象局已發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、西南部、東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海易有長浪發生，屏東(小琉球)上午已觀測到浪高1.5米左右的長浪。

詹姓高職生在台南市漁光島溺水，被救起後緊急送醫。記者黃宣翰／翻攝
詹姓高職生在台南市漁光島溺水，被救起後緊急送醫。記者黃宣翰／翻攝

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