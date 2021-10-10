影／醉婦攜子閒逛路倒 鐵警抱嬰餵奶秒變「暖保母」

宜蘭一名40幾歲醉婦日前在女中路用嬰兒車推著男嬰，晚上9點多赤腳在路邊閒逛，走路搖搖晃晃，後來乾脆躺地上。員警獲報到場發現嬰兒嚎啕大哭，心疼抱起來安撫並帶回派出所照顧，幾個年輕員警輪流充當保母、忙換尿布餵奶，男嬰後來在所長李俊賢的懷中安穩睡著，網友大讚暖警太溫馨。

宜蘭分局民族派出所警員柯智耀、游國強日前接獲民眾報案稱，在宜蘭市女中路往員山鄉的方向，有一名女子推著嬰兒車，走路步伐不穩，而且不時行走在車道中，險象環生，警方獲報後趕往現場，王女赤腳躺地上，全身酒氣且神情恍惚，員警詢問她家住哪裡？女子回稱「住老公家」，不斷大吼大叫老公。

員警柯智耀眼見王女醉到無法照顧孩子，1歲多的小男嬰也快哭到沒力，未婚的他從沒抱過孩子，小心把嬰兒抱起來，還怕姿勢不對讓小孩不舒服，不斷輕撫孩子頭部，最後決定把他們都帶回派出所，避免意外。

嬰兒到派出所仍哭個不停，鐵漢不得不化身為保母，柯智耀猜測可能沒換尿布不舒服，掏錢請同事去買尿布幫忙換，有人懷疑小娃娃是否發燒？拿出額溫槍量體溫。

大家心疼這小小孩，學弟抱完換學長抱:「不哭、不哭」，幫忙沖泡牛奶，也有人拿玩具逗小孩止淚；員警游國強是2個孩子的爸，抱起男嬰坐在辦公室旁餵奶，得心應手，這畫面也被大讚好溫馨。

凌晨時分，休假的派出所所長李俊賢人在2樓，聽到有小孩哭聲下樓了解。他把男嬰抱到派出所門外透氣看風景、邊搖邊哄，十足慈父模樣，小娃娃就在他懷裡安穩睡著，大家笑稱可能所長剛洗完澡比較香，哄小嬰兒好入睡。

酒醉王女沒有家人可以出面幫忙照顧孩子，派出所連絡社會處先安置孩子，王女則通知家人領回，鐵漢柔情總算讓可憐的嬰兒有個安穩的地方安置。

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