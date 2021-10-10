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弱勢童搭麗寶POPA車遊園 中警趁活動寓教於樂宣交安
中華車會在今早結合台中市警局交通大隊、社會局、監理所等單位，邀請50名弱勢學童到麗寶樂園一遊，並由交大等單位在現場進行交通宣導，過程中邀請弱勢學童搭乘麗寶樂園POPA車，由2名女警隨車陪伴學童，提醒學童平常上學時，常見四種不同危險情境，宣導正確交通安全觀念，另外也帶學童到賽車場室內展區，利用有獎徵答，加深學童對於交安知識的印象。
台中市警局交通大隊表示，社團法人中華車會在今天上午10時許，在麗寶國際賽車場舉辦第二屆賽道嘉年華會，另外結合交通部的「10月交通安全月」宣導，由社會局邀請50名弱勢學童參與，與交通局、台中區監理所、交通警察大隊及大甲警分局共同設攤進行交通安全宣導。
活動在今天上午10時許，由交通局局長葉昭甫、社會局局長彭懷真、運動局局長李昱叡、交通警察大隊大隊長陳松寅等機關首長為活動揭開序幕，宣導主題以兒童「步行安全」、「騎乘腳踏車安全」、「搭乘汽（機）車安全」等面向。
台中市交大表示，活動宣導以兒童在路上的安全為主題出發，由交通警察大隊警用BMW、YAMAHA大型重型機車共3台，引領50名兒童搭乘的2台麗寶樂園POPA車、中華車會Safety Car依序跟隨，繞行G2賽道暨道安巡禮。
下賽道後學童移至賽車場室內展區，由警員擔任講師，延續道路安全知識課程，交通警察大隊8名交通安全宣導志工們指導，加上學童透過實際操作、有獎徵答獲得交通宣導小小紀念品，希望能加深學童印象。
台中市警局交大隊長陳松寅提醒，家長陪伴兒童安全長大就從安全上路開始，我們做好榜樣讓小朋友學習，也讓道路交通安全觀念從小紮根並從小做起，期盼藉由此次活動，讓各界重視兒童安全教育的重要，以減少兒童用路的危險，一起「為兒童安全上路」。
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