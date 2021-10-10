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影／超商領5倍券騎車路上掉了 好心人送到派出所
基隆市林姓女子到超商領取「振興五倍券」，返家後卻找不到五倍券，猜想是騎車回家途中掉在路上。她到派出所報案求助，警員陪她沿路尋找，並調閱道路監視器，發現有人撿走。不久得知有人送到的五倍券到鄰近派出所，順利幫林女找回五倍券。
基隆警二分局今天表示，東光派出所警員李昱緯、陳澔諹昨天接獲林女報案，指她到東信路的超商領到振興五倍券，開心回家，沒想到回到家發現五倍券不翼而飛，急忙跑到東光派出所報案，請警方協助找回。
員警聽完她的描述了解狀況後，調閱她騎車沿線道路監視器，並與林女沿路尋找，在培德路段得知有人拾獲五倍券後，騎車往深澳坑方向行駛。警方擴大訪查，不久得知深澳坑派出所有人送去撿來的振興五倍券，通知林女前往領回。
警方表示，民眾陸續領取紙本五倍券，在領取及使用期間請務必收妥，以免不慎遺失。振興五倍券等同現金，林女發現五倍券不見了，心很慌，報案後很快就找回來，對警方的協助大表感謝。
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