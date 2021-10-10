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慘了！嘉義5名高二生狠砸飲水機、製圖桌 至少記大過

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市5名高二男學生前天下午放學後，校內疑似「玩瘋」，涉拿椅子猛砸製圖桌，還持鐵畚箕、刮水把輪番敲打飲水機，有人將過程側拍後上傳，附字幕「好像看到仇人一樣」等語，學校教官曾建儒說，當晚就聯繫學生說明，5人都很後悔、家長願賠償，但依校規，會記大過以上處分。

曾建儒指出，事發在前天、本月8日周五下午放學後，疑有學生玩樂砸東西，吸引其他人起鬨並加入，經確認，飲水機面板功能雖正常，外部明顯破裂，製圖桌則有凹陷，學生還將夜間照明燈甩出去、弄毀夜間指示牌，用來敲砸的掃具、刮水把、摺疊凳等都有損壞。

曾建儒說，周五第一時間影片被上傳，其他人看見後截圖通報，校方隨即聯繫學生，不過疑知道自己闖禍都不接電話，便進一步打給家長，當晚所有學生就回到學校說明；學生顯得很後悔，家長也表示願意賠償相關損失。

有關相關毀損，校方將找廠商估計飲水機、製圖桌維修價格，掃具、刮水把等物品，校方會估價，都要求學生賠償。

曾建儒強調，5個高二男學生皆為同班，平時表現還算正常，依校規，破壞學校公物是記大過以上處分，學生已完成自述表，都承認有砸毀等不當行為，加上影片散播出去，有破壞校譽之虞，處分可能還會加重。

依照流傳的影片內容，有2男學生拿鐵板凳等物品，狠砸製圖桌，影片被加註字幕「好像看到仇人一樣」，飲水機部分，更至少3人輪番拿刮水把、鐵折椅等，用力敲打，將夜間指示牌放飲水機上一起砸，周邊有不少笑鬧聲，影片的字幕也寫「有夠野洨的」，更有學生將照明燈像投球，用力甩出去。

嘉義某間高中學生涉持刮水把砸飲水機。記者林伯驊／翻攝
嘉義某間高中學生涉持刮水把砸飲水機。記者林伯驊／翻攝
嘉義某間高中學生涉持鐵椅子砸飲水機。記者林伯驊／翻攝
嘉義某間高中學生涉持鐵椅子砸飲水機。記者林伯驊／翻攝
嘉義某間高中學生涉猛砸製圖桌。記者林伯驊／翻攝
嘉義某間高中學生涉猛砸製圖桌。記者林伯驊／翻攝
嘉義某間高中學生涉砸飲水機。記者林伯驊／翻攝
嘉義某間高中學生涉砸飲水機。記者林伯驊／翻攝

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