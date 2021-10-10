影／阿公暗夜單車騎9公里回不了家 警：反方向

台中市八旬李姓老翁7日晚間被巡邏警員發現，騎著腳踏車在南區福田二街逆向行駛，警方前往查處，李翁向警方表示，中午騎腳踏車到醫院看診，現在準備騎車返家，但怎麼騎都到不了，「可以跟我講方向嗎」，警方一查才發現，老翁根本騎錯方向，住處位於9.5公里外的北屯區，警員直說「阿伯，你騎到反方向了」，警方因聯絡不上家屬帶回，只好用警車載李翁返家，避免發生危險。

台中市第三警分局勤工所警員林家羽、簡永昇7日晚間9時許巡邏時獲報，李姓老翁（80歲）在南區福田二街逆向騎腳踏車，警方到場查處時，李翁自述家住北屯區的水湳派出所附近，當天他是騎單車到中區的醫院看診，但要騎回家時，發現「怎麼這麼遠，一直騎不到」。

警方調查，李翁的住處距離老翁被發現的南區有9.5公里遠，警方擔心李翁體力已透支，返家途中又發生意外，所以將老翁載回派出所，並將老翁的單車請警員一併騎回。

警方後來嘗試聯繫李翁兒子，但可能因仍在工作未接電話，而李翁妻子也年事已高不便前來接回，員警又替李翁叫了計程車，但接連幾部計程車都無法載送腳踏車，最後是警方在經過數次嘗試後，成功將腳踏車放入巡邏車內，便決定直接將李翁載返家。

警方在放置腳踏車時，發現置物籃裡滿是飲品空罐，好奇詢問才得知，籃中的空罐都是李翁一路上遇到熱心民眾提供的補給品，這些溫馨的小插曲，才讓李翁能夠保持體力一步步踩踏著腳踏車前進，最後李翁順利被警車載送返家。