快訊

4青少年漁光島戲水被浪捲走 3人獲救1人命危送醫

國慶日喜迎嘉玲！本土無新增確診 境外+7例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／阿公暗夜單車騎9公里回不了家 警：反方向

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬李姓老翁7日晚間被巡邏警員發現，騎著腳踏車在南區福田二街逆向行駛，警方前往查處，李翁向警方表示，中午騎腳踏車到醫院看診，現在準備騎車返家，但怎麼騎都到不了，「可以跟我講方向嗎」，警方一查才發現，老翁根本騎錯方向，住處位於9.5公里外的北屯區，警員直說「阿伯，你騎到反方向了」，警方因聯絡不上家屬帶回，只好用警車載李翁返家，避免發生危險。

台中市第三警分局勤工所警員林家羽、簡永昇7日晚間9時許巡邏時獲報，李姓老翁（80歲）在南區福田二街逆向騎腳踏車，警方到場查處時，李翁自述家住北屯區的水湳派出所附近，當天他是騎單車到中區的醫院看診，但要騎回家時，發現「怎麼這麼遠，一直騎不到」。

警方調查，李翁的住處距離老翁被發現的南區有9.5公里遠，警方擔心李翁體力已透支，返家途中又發生意外，所以將老翁載回派出所，並將老翁的單車請警員一併騎回。

警方後來嘗試聯繫李翁兒子，但可能因仍在工作未接電話，而李翁妻子也年事已高不便前來接回，員警又替李翁叫了計程車，但接連幾部計程車都無法載送腳踏車，最後是警方在經過數次嘗試後，成功將腳踏車放入巡邏車內，便決定直接將李翁載返家。

警方在放置腳踏車時，發現置物籃裡滿是飲品空罐，好奇詢問才得知，籃中的空罐都是李翁一路上遇到熱心民眾提供的補給品，這些溫馨的小插曲，才讓李翁能夠保持體力一步步踩踏著腳踏車前進，最後李翁順利被警車載送返家。

第三警分局提醒，長輩欲外出時，應協助事先規劃路線或陪伴其外出，避免因突發狀況迷途，也請民眾叮嚀長輩，倘若真的迷失方向也不用慌張，可就近向鄰近民眾求援，或撥打110報警尋求協助。

台中市李姓老翁在7日晚間被民眾發現在南區逆向騎腳踏車，警方獲報後，協助李翁返家。圖／第三警分局提供
台中市李姓老翁在7日晚間被民眾發現在南區逆向騎腳踏車，警方獲報後，協助李翁返家。圖／第三警分局提供
台中市李姓老翁在7日晚間被民眾發現在南區逆向騎腳踏車，警方獲報後，協助李翁返家。圖／第三警分局提供
台中市李姓老翁在7日晚間被民眾發現在南區逆向騎腳踏車，警方獲報後，協助李翁返家。圖／第三警分局提供

延伸閱讀

影／慣竊賊性不改 才步出南檢又偷腳踏車代步

高雄垃圾逐年減量 議員憂南區焚化廠委外成賠本生意

影／遭控撞學生肇逃 遊覽車司機怒PO影片反擊：栽贓

山區首座電動輔助腳踏車 台南水道博物館更好逛

相關新聞

4青少年漁光島戲水被浪捲走 3人獲救1人命危送醫

17歲高職詹姓男學生今天上午和3名友人到台南市安平區漁光島戲水後，在下午1點多4人溺水3人獲救，詹疑被水浪捲走後，消防人...

慘了！嘉義5名高二生狠砸飲水機、製圖桌 至少記大過

嘉義市5名高二男學生前天下午放學後，校內疑似「玩瘋」，涉拿椅子猛砸製圖桌，還持鐵畚箕、刮水把輪番敲打飲水機，有人將過程側...

台中8歲男童知名飯店泳池畔被電倒 救生員也一併送醫

今天是國慶連假第二天，不少家長帶子女出遊，不過今天上午10時許，西屯區安和路一家知名飯店的泳池，傳出有一名8歲男童在泳池...

夜衝合歡山疑太累 基隆男載友駕車墜20米深谷嚇壞

國慶連假，合歡山昨起人潮車流不斷，不少人夜衝觀星、迎曙光，今晨傳有民眾駕車行經台14甲線鳶峰路段，疑因疲勞駕駛竟連人帶車...

影／才領2套五倍券就搞丟 好心人拾獲警找回失主

振興五倍券在8日開放領取，不少民眾都到郵局、超商領券，不過9日清晨，第六警分局何安所的警員就接獲王姓男子拾獲五倍券的信封...

首位女警上合歡山執勤 成山中「嬌」點

每到連續假期，花蓮新城警分局會派員警上3000多公尺高的合歡山指揮交通，由於高山需足夠的體力，還有安全問題，以往都是男性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。