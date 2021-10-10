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詐團假冒正妹加好友 高雄男大生險遭詐騙

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

就讀文藻的陳姓男大學生日前在通訊軟體Line上，見到有名面容姣好的女孩加他好友，經過長日相談，讓陳姓男大生著迷，不久後對方就謊稱要寄禮物給陳，要求他先補繳手續費，陳察覺有異找上派出所，才被警方提醒遇到詐騙集團。

三民二警分局表示，前天上午11點多時，陳姓男大生走到鼎金派出所求助，原來他近期使用Line時，發現一位面容姣好的女孩加他好友，陳一看到照片就同意，2人開始閒聊。

一開始對方每天噓寒問暖，讓陳姓男大生非常著迷，以為遇到真愛，殊不知隔沒幾日對方便以要寄禮物給陳男為由，要求他先匯款一筆錢補繳手續費，讓陳察覺有異狀，認為可能遇上詐騙，但又不甘心情竇初開遭到踐踏，報警查證。

警方聽聞後，堅定向陳男說這是詐騙集團一貫手法，先是讓人墜入情網後取得信任，再進行詐騙話術誘導匯款或購買點數等手法行詐，氣憤的陳男還想要先匯款後試圖誘騙對方見面，配合警察抓捕以此報復，但警員告知勿以身犯險，通常匯款後對方就會用各種理由拒絕見面或封鎖，不必再花時間與詐團周旋。

就讀文藻的陳姓男大學生日前在通訊軟體Line上，見到有名面容姣好的女孩加他好友，經過長日相談，讓陳姓男大生著迷。記者邱奕能／翻攝
就讀文藻的陳姓男大學生日前在通訊軟體Line上，見到有名面容姣好的女孩加他好友，經過長日相談，讓陳姓男大生著迷。記者邱奕能／翻攝
就讀文藻的陳姓男大學生日前在通訊軟體Line上，見到有名面容姣好的女孩加他好友，經過長日相談，讓陳姓男大生著迷。記者邱奕能／翻攝
就讀文藻的陳姓男大學生日前在通訊軟體Line上，見到有名面容姣好的女孩加他好友，經過長日相談，讓陳姓男大生著迷。記者邱奕能／翻攝

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