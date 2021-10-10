苗栗一日2件登山意外 警義消馳援救下山

國慶節連續假期，苗栗縣登山步道熱門，昨天苗栗縣加里山及泰安鄉虎山、加里山縱走，分別發生各1名山友扭傷及迷途意外，縣府消防局各出動12人、6人救援，2名山友都平安獲救下山。

苗栗縣政府消防局南庄分隊昨天下午3點36分接獲報案，1名山友在加里山登山步道西線2.5公里處左腳扭傷，已無法自行下山，亟需救助及救護，南庄分隊小隊長林家率6名警、義消上山，傍晚6點15分在山屋接觸，但山友腳痛，無法繼續行走，消防局增派支援。

警、義消使用捲式擔架固定傷患搬運，由於步道窄小、坡陡，人力搬運速度較慢，5名支援人員晚上8點會合，救援速度提升，45分後抵達登山口，救護車將山友送醫。

另一件意外發生在虎加縱走，泰安消防分隊下午約6點接獲通報， 1名登山客在虎加縱走回程時迷途，6名警消分兩批分別從橫龍山登山口，及大楠林道入山搜救，因視線不良，路況險峻，增加救援難度，消防人員於晚上9點多接觸，山友身心無大礙，引導下山與家人會合。