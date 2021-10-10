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蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

東北角、北海岸連假湧現人潮 海巡、消防巡邏宣導防溺

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

國慶連假東北角和北海岸湧入許多遊客，海巡和消防人員加強防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。

海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，國慶連假期間遊客增加，為了確保國人水域遊憩安全，連假期間會同消防人員展開巡邏勤務，宣導水域遊憩安全，並針對未穿著救生衣釣客實施勸導，維護親水活動安全。

第2海岸巡隊員和新北市消防局第6救災救護大隊人員，昨天上午10點起在北海岸及東北角共21處水域遊憩熱點，展開為期3天的溺聯合巡邏勤務，昨天共計投入13車31人執勤，宣導民眾569人次。

第2岸巡隊表示，國人從事水域活動務必穿著救生衣並注意自身安全，若於岸際或港區發現危難情事，請立即撥打「118」免費服務專線，海巡署獲報會立即前往處置。

海巡署和新北消防局人員國慶連假期間在東北角、北海岸進行防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署和新北消防局人員國慶連假期間在東北角、北海岸進行防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署和新北消防局人員國慶連假期間在東北角、北海岸進行防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署和新北消防局人員國慶連假期間在東北角、北海岸進行防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署和新北消防局人員國慶連假期間在東北角、北海岸進行防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署和新北消防局人員國慶連假期間在東北角、北海岸進行防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署和新北消防局人員國慶連假期間在東北角、北海岸進行防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署和新北消防局人員國慶連假期間在東北角、北海岸進行防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。記者邱瑞杰／翻攝

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