東北角、北海岸連假湧現人潮 海巡、消防巡邏宣導防溺

國慶連假東北角和北海岸湧入許多遊客，海巡和消防人員加強防溺聯合巡邏及宣導，確保民眾水域遊憩安全。

海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，國慶連假期間遊客增加，為了確保國人水域遊憩安全，連假期間會同消防人員展開巡邏勤務，宣導水域遊憩安全，並針對未穿著救生衣釣客實施勸導，維護親水活動安全。

第2海岸巡隊員和新北市消防局第6救災救護大隊人員，昨天上午10點起在北海岸及東北角共21處水域遊憩熱點，展開為期3天的溺聯合巡邏勤務，昨天共計投入13車31人執勤，宣導民眾569人次。