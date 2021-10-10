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失聯移工拿友人居留證冒充 警比對長相馬上露餡

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

越南籍26歲阮姓男移工曾在高雄擔任工廠技術員，因逾期在台居留約1年，成為失聯移工，日前阮男與同鄉友人一同到超商買酒，看到簽巡的巡邏員警，便刻意迴避，引起警方注意。員警盤查時，阮男謊稱友人持有的居留證是他的，卻回答不出正確的生日，經警方一查，發現他是失聯移工，警詢後，依違反入出國及移民法，並移送專勤隊。

仁武警分局大社分駐所員警，於10月5日清晨5時巡邏時，前往轄內一間超商簽巡，發現兩名越南籍男子在選啤酒，其中一人見到員警便立即轉身，不敢正臉面對警方，因行為怪異引起警方注意上前盤查。

警方盤查時，阮姓男移工與同鄉的陶姓男子，分別出示居留證件，阮男當下心虛擔心被查，竟向員警表示，陶男持有的居留證是他的。因證件照上的相片明顯不像阮男，警方一問生日時，他隨即露餡，且完全說錯。

據了解，阮男於高雄某工廠工作，因逾期在台居留約1年，成為失聯移工；警方透過電腦，查出真實身分他才坦承在台違法居留，警詢後，依違反入出國及移民法，並移送專勤隊。

越南籍26歲阮姓男移工，因逾期在台居留約1年，成為失聯移工，日前遭警方盤查時身分露餡，警詢後，依違反入出國及移民法，並移送專勤隊。記者陳弘逸／翻攝
越南籍26歲阮姓男移工，因逾期在台居留約1年，成為失聯移工，日前遭警方盤查時身分露餡，警詢後，依違反入出國及移民法，並移送專勤隊。記者陳弘逸／翻攝

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