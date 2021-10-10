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台中知名飯店泳池疑漏電 男童撿浮板遭電救生員也送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區安和路知名飯店在今天上午10時許，發生飯店游泳池疑似漏電的狀況，警、消獲報到場調查，並將受傷的8歲男童、救生員送醫，二人送醫時，意識清楚、無明顯外傷，男童的家長暫時不對醫院提出過失傷害告訴，目前飯店已將泳池暫時關閉，指派相關廠商調查。

據查，年僅8歲的黃姓男童與家長今天趁著國慶連假，在西屯區安和路的知名飯店度假，今天上午10時許，男童與家長在泳池戲水時，男童要到泳池撿拾浮板，但疑因泳池的設備漏電，造成男童遭到電擊，當時池畔的林姓救生員發現後，也趕緊跳入水中，將男童拉上岸，造成林姓救生員也被電傷。

救護車到場時，男童與救生員都意識清楚，身上無明顯外傷，目前都已送往中港澄清醫院治療，都無生命危險，目前警方到場完成蒐證，已告知男童家屬相關權益，家屬暫時不對飯店提出過失傷害告訴，飯店業者已將泳池關閉，並將通知廠商後續查明原因。

台中市西屯區安和路的知名飯店的泳池在今天上午傳出疑似漏電意外，現場8歲男童與救生員送醫治療。圖／讀者提供
台中市西屯區安和路的知名飯店的泳池在今天上午傳出疑似漏電意外，現場8歲男童與救生員送醫治療。圖／讀者提供
台中市西屯區安和路的知名飯店的泳池在今天上午傳出疑似漏電意外，現場8歲男童與救生員送醫治療。圖／讀者提供
台中市西屯區安和路的知名飯店的泳池在今天上午傳出疑似漏電意外，現場8歲男童與救生員送醫治療。圖／讀者提供
台中市西屯區安和路的知名飯店的泳池在今天上午傳出疑似漏電意外，現場8歲男童與救生員送醫治療。圖／讀者提供
台中市西屯區安和路的知名飯店的泳池在今天上午傳出疑似漏電意外，現場8歲男童與救生員送醫治療。圖／讀者提供

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