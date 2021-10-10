台中知名飯店泳池疑漏電 男童撿浮板遭電救生員也送醫

台中市西屯區安和路知名飯店在今天上午10時許，發生飯店游泳池疑似漏電的狀況，警、消獲報到場調查，並將受傷的8歲男童、救生員送醫，二人送醫時，意識清楚、無明顯外傷，男童的家長暫時不對醫院提出過失傷害告訴，目前飯店已將泳池暫時關閉，指派相關廠商調查。

據查，年僅8歲的黃姓男童與家長今天趁著國慶連假，在西屯區安和路的知名飯店度假，今天上午10時許，男童與家長在泳池戲水時，男童要到泳池撿拾浮板，但疑因泳池的設備漏電，造成男童遭到電擊，當時池畔的林姓救生員發現後，也趕緊跳入水中，將男童拉上岸，造成林姓救生員也被電傷。