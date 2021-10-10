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婦人登涼山瀑布疑中風 消防員輪流背下山

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

國慶連假各地景點湧人潮，屏東縣消防局昨下午接獲民眾報案，瑪家鄉涼山瀑布第三層（最上層）一名40歲婦人疑似中風，右側肢體無力，瑪家分隊獲報後趕往現場，消防人員輪流將邱女背下山，並趕緊送往高雄榮總龍泉分院救治。

屏東縣消防局昨下午3點22分接獲報案，涼山瀑布第三層，有民眾身體不適需救援，瑪家分隊趕抵現場，跟家人一起出遊的40多歲邱姓婦人出現右側肢體麻木無力、臉部右側麻木，現場評估邱女生命徵象穩定後，分隊人員與邱女家人輪流用人力將邱女背負、攙扶下山，下午4點27分下山後，趕緊送往醫院救治。

瑪家消防分隊提醒，民眾登山休閒請注意自身身體情況，切勿強行。

屏東縣消防局瑪家分隊消防員昨下午在瑪家鄉涼山瀑布第三層（最上層），輪流將疑似中風的邱女背下山，送往高雄榮總龍泉分院救治。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局瑪家分隊消防員昨下午在瑪家鄉涼山瀑布第三層（最上層），輪流將疑似中風的邱女背下山，送往高雄榮總龍泉分院救治。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局瑪家分隊消防員昨下午在瑪家鄉涼山瀑布第三層（最上層），輪流將疑似中風的邱女背下山，送往高雄榮總龍泉分院救治。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局瑪家分隊消防員昨下午在瑪家鄉涼山瀑布第三層（最上層），輪流將疑似中風的邱女背下山，送往高雄榮總龍泉分院救治。記者劉星君／翻攝

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