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台中8歲男童知名飯店泳池畔被電倒 意識清楚送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是國慶連假第二天，不少家長帶子女出遊，不過今天上午10時許，西屯區安和路一家知名飯店的泳池，傳出有一名8歲男童在泳池遭電擊的意外，救護車到場時，男童意識清楚，無明顯外傷，已送往中港澄清醫院治療，詳細的案發原因，目前正由警方調查。

台中市消防局在今天上午10時許獲報，西屯區安和路的一家知名飯店，傳出有男童在泳池遭電擊的意外，西屯消防分隊的救護車到場時，年僅8歲得的男童肢體無力、無明顯外傷，但意識清楚，目前已送往中港澄清醫院治療，是否在泳池內遭到電擊，或有其他原因，有待警方與相關單位後續查明。

台中市一名8歲男童在今天上午10時許，傳在西屯區安和路知名飯店泳池內遭電擊，消防局獲報後協助將男童送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市一名8歲男童在今天上午10時許，傳在西屯區安和路知名飯店泳池內遭電擊，消防局獲報後協助將男童送醫。記者陳宏睿／攝影

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