商旅業者捐利器 中警25個重要路口監視器全串接

逢甲商旅執行長劉乃欣熱心公益，擔任大台中警察之友會第一辦事處副主任，他得知第一警分局大誠所少一套路口監視器監控系統，因此特別趕在國慶連假前，委託員工在8日上午到大誠所捐出一套路口監視器監控系統，該系統價值約4.5萬餘元，未來可用於串接大誠所25個重要路口的監視器，讓警員更容易掌控轄區狀況。

台中市第一警分局大誠所表示，劉乃欣是逢甲商旅執行長，他也擔任大台中警察之友會第一辦事處副主任、大誠警友站榮譽站長，平時支持警政工作的推動，他在不久前得知，為了因應雙十連假帶來的車流狀況，大誠所需要一套新的路口監視器監控系統，包含螢幕與主機，該系統可串接大誠所的25個重要路口，讓分駐所在連假期間，更能掌握轄內狀況，所以特別安排在8日，委由員工到派出所捐贈，並由所長李參民代表受贈。

大誠所長李參民表示，非常感謝劉執行長，此一即時監控系統，可同步監看轄內重要道路路況，能夠快速掌握即時路況，以因應瞬息萬變的交通、治安需求，對警察執法效能有很大幫助，也感謝劉執行長對於警政的支持與熱心付出。一分局會把民眾的事當成自己的事來處理，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好。