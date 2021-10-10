夜衝合歡山疑太累 基隆男載友駕車墜20米深谷嚇壞

國慶連假，合歡山昨起人潮車流不斷，不少人夜衝觀星、迎曙光，今晨傳有民眾駕車行經台14甲線鳶峰路段，疑因疲勞駕駛竟連人帶車衝落逾20米山谷，警消獲報後馳援將人救出，車上2人無大礙，未送醫，墜谷原因仍待進一步調查釐清。

南投縣消防局指出，今上午6時48分獲報台14甲線合歡山公路鳶峰段有車輛墜谷，當下隨即派遣鄰近仁愛分隊，以及埔里中心碑分隊前往馳援，人員循衝落點邊坡下切逾20米，果然發現一輛翻覆的白色轎車，協助車上2人脫困。

據了解，車上黃姓駕駛與黃姓友人從基隆南下，昨晚上到合歡山松雪樓一帶觀星，接著清晨迎接國慶日第一道曙光，結束後驅車下山，未料駕車行經台14甲線24K鳶峰段時，疑疲勞駕駛、過彎不慎連人帶車衝出道路邊坡，滑落逾20米才停止。

搜救人員表示，到場時因車輛翻覆，車上2名男子仍在車內，驚魂未定，因此協助他們脫困，經初步檢傷，2人傷勢輕微，後續將他們攙扶到上方道路旁，兩人心情稍平復後表示，無大礙而婉拒送醫。