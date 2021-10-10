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影／才領2套五倍券就搞丟 好心人拾獲警找回失主

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

振興五倍券在8日開放領取，不少民眾都到郵局、超商領券，不過9日清晨，第六警分局何安所的警員就接獲王姓男子拾獲五倍券的信封袋，裡面總計有9000元，警方研判信封裝的是2套的五倍券，因此趕緊調閱監視器，發現是何姓男子在王拾獲前15分鐘，行經該處，雖然掉落五倍券的畫面稍縱即逝，但仍逃不過警員的鷹眼，順利通知何到所領回。

何表示，遺失前才欲拿出一張千元要花用，沒想到收口袋時，其他的五倍券全丟了，感謝拾獲人與警員幫忙，讓他失而復得。

台中市第六警分局何安派出所警員吳柏毅，9日清晨6時許，接獲王姓男子（49歲）通知拾獲遺失物，王稱騎機車上班途中，行經台中市北區北平路時，拾獲2套振興五倍券信封袋，裝有1000元5張、500元4張、200元10張，總計有9000元的五倍券。

警方認為，五倍券沒有記名，所以先利用路口監視器，調查是不是有拍到行經該處的民眾遺失，警方在調閱過程發現，王在拾獲五倍券之前的15分鐘，就有一名機車騎士行經該處，而且口袋掉出五倍券，雖然畫面稍縱即逝，但仍被警員鷹眼捕捉到。

警方查出騎機車的何姓男子（53歲）到派出所領回五倍券，何向警方表示，遺失前是欲將五倍券中的一張千元面額取出後使用，其他五倍券折起來放在褲子口袋中，卻不慎在騎車途中遺落，幸好遇到好心人士，加上員警的積極協助才失而復得，何也頻頻感謝警方協助。。

第六警分局呼籲，民眾出門在外對於隨身物品應該妥善保管，並注意隨身包包或口袋拉鍊有無拉好，避免財物遺失致生莫大遺憾。

台中市何姓男子9日騎機車行經北區北平路時，不慎遺失五倍券，幸好遇到好心的王姓騎士拾獲後，送交派出所，由警員調閱監視器，通知何領回。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子9日騎機車行經北區北平路時，不慎遺失五倍券，幸好遇到好心的王姓騎士拾獲後，送交派出所，由警員調閱監視器，通知何領回。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子9日騎機車行經北區北平路時，不慎遺失五倍券，幸好遇到好心的王姓騎士拾獲後，送交派出所，由警員調閱監視器，通知何領回。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子9日騎機車行經北區北平路時，不慎遺失五倍券，幸好遇到好心的王姓騎士拾獲後，送交派出所，由警員調閱監視器，通知何領回。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子9日騎機車行經北區北平路時，不慎遺失五倍券，幸好遇到好心的王姓騎士拾獲後，送交派出所，由警員調閱監視器，通知何領回。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子9日騎機車行經北區北平路時，不慎遺失五倍券，幸好遇到好心的王姓騎士拾獲後，送交派出所，由警員調閱監視器，通知何領回。記者陳宏睿／翻攝

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