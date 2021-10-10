快訊

吃超商三角飯糰讓人想睡？飯糰有含嗜睡成份嗎？

網紅「吃屎哥」總統府前脫衣大鬧 遭警帶回警局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男女朋友吵架涉潑灑汽油揚言放火燒車 苗警逮暴走男

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一對男女朋友昨天上午在苗栗市北安街吵架，其中曾姓男子涉嫌潑灑汽油在何姓女子的轎車車身，揚言緃火燒車，何女趕緊開車離開，曾男又徒步尾隨而至。警方接獲報案逮人，全案依恐嚇、公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，曾男（39歲）、何女（28歲）昨天上午10多到苗栗市北安街買早餐，因何女車子油表損壞，途中車子汽油用完，曾男攔下路過的外送員幫忙買汽油，汽油買回來後，曾男加油過程與何女發生口角，曾男將汽油潑灑車身，揚言放火燒車，何女趕緊將車子駛離。

何女將車子開回苗栗市住處，曾男又尾隨，警方接獲報案，北安街第一現場已人車離開，再趕到何女住處逮人，當場在何男身上起出打火機，並在何女車子後行李箱扣案油桶，蒐證北安街及車身有汽油潑灑跡證，全案依恐嚇、公共危險罪嫌移送。

39歲曾姓男子昨天在苗栗市北安街涉嫌潑灑汽油，揚言緃火燒車，警方蒐證循線逮人。圖／民眾提供
39歲曾姓男子昨天在苗栗市北安街涉嫌潑灑汽油，揚言緃火燒車，警方蒐證循線逮人。圖／民眾提供
39歲曾姓男子昨天在苗栗市北安街涉嫌潑灑汽油，揚言緃火燒車，警方蒐證循線逮人。圖／民眾提供
39歲曾姓男子昨天在苗栗市北安街涉嫌潑灑汽油，揚言緃火燒車，警方蒐證循線逮人。圖／民眾提供

延伸閱讀

影／嘉縣火燒車男陳屍駕駛座 最後遺言曾向妹妹這麼說

竹北麥當勞前爆全武行 竟是有女踢到外送員引衝突

中壢警局前男噴汽油 依公共危險罪逮捕

影／閃車卻摔落山坡變火燒車 爆炸聲嚇哭小孩

相關新聞

網紅「吃屎哥」總統府前脫衣大鬧 遭警帶回警局

游姓網紅「吃屎哥」，今天清晨7時30分，打算闖進總統府前的中山南路與凱達格蘭大道路口管制區，轄區警方中正一警分局立即制止...

受困35小時 台南男子開車翻落15公尺深邊坡甦醒獲救

台南市南化區山區今凌晨傳出休旅車翻落15公尺深的邊坡，台南市消防局獲報歷經3小時驚險將駕駛救出送醫，幸僅受輕傷，初步調查...

男女朋友吵架涉潑灑汽油揚言放火燒車 苗警逮暴走男

一對男女朋友昨天上午在苗栗市北安街吵架，其中曾姓男子涉嫌潑灑汽油在何姓女子的轎車車身，揚言緃火燒車，何女趕緊開車離開，曾...

影／才領2套五倍券就搞丟 好心人拾獲警找回失主

振興五倍券在8日開放領取，不少民眾都到郵局、超商領券，不過9日清晨，第六警分局何安所的警員就接獲王姓男子拾獲五倍券的信封...

影／友掛保證「全球信託」勞退翁險砸111萬到幽靈公司

台中市林姓老翁是退休勞工，不久前接獲朋友推薦下載「全球信託」APP，還要他匯款111萬，加入成為會員，每月都有高額獲利，...

連逝者遺物名牌包都偷 台南市殯要揪惡劣賊

台南市南區市立殯儀館近日傳出供奉往生者的香菸或酒類被偷，大前天更傳出往生者的遺物LV名牌包也不翼而飛，殯葬業者直呼「太惡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。