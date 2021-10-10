男女朋友吵架涉潑灑汽油揚言放火燒車 苗警逮暴走男

一對男女朋友昨天上午在苗栗市北安街吵架，其中曾姓男子涉嫌潑灑汽油在何姓女子的轎車車身，揚言緃火燒車，何女趕緊開車離開，曾男又徒步尾隨而至。警方接獲報案逮人，全案依恐嚇、公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，曾男（39歲）、何女（28歲）昨天上午10多到苗栗市北安街買早餐，因何女車子油表損壞，途中車子汽油用完，曾男攔下路過的外送員幫忙買汽油，汽油買回來後，曾男加油過程與何女發生口角，曾男將汽油潑灑車身，揚言放火燒車，何女趕緊將車子駛離。