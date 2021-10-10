聽新聞
test
0:00 / 0:00
男女朋友吵架涉潑灑汽油揚言放火燒車 苗警逮暴走男
一對男女朋友昨天上午在苗栗市北安街吵架，其中曾姓男子涉嫌潑灑汽油在何姓女子的轎車車身，揚言緃火燒車，何女趕緊開車離開，曾男又徒步尾隨而至。警方接獲報案逮人，全案依恐嚇、公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
警方調查，曾男（39歲）、何女（28歲）昨天上午10多到苗栗市北安街買早餐，因何女車子油表損壞，途中車子汽油用完，曾男攔下路過的外送員幫忙買汽油，汽油買回來後，曾男加油過程與何女發生口角，曾男將汽油潑灑車身，揚言放火燒車，何女趕緊將車子駛離。
何女將車子開回苗栗市住處，曾男又尾隨，警方接獲報案，北安街第一現場已人車離開，再趕到何女住處逮人，當場在何男身上起出打火機，並在何女車子後行李箱扣案油桶，蒐證北安街及車身有汽油潑灑跡證，全案依恐嚇、公共危險罪嫌移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言