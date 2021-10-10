影／友掛保證「全球信託」勞退翁險砸111萬到幽靈公司

台中市林姓老翁是退休勞工，不久前接獲朋友推薦下載「全球信託」APP，還要他匯款111萬，加入成為會員，每月都有高額獲利，林翁不疑有他，7日前往銀行匯款111萬，但老翁對投資方式、匯款人，說明不清，行員察覺有異，通知警方到場，才發現該公司根本無經濟部的登記，是一家「幽靈公司」，這時林翁才相信自己遭到歹徒詐騙，也感謝警方幫他保住老本。

警方調查，台中市林姓老翁（70歲）是退休勞工，退休後有一本退休金，他在不久前藉由朋友的推薦，得知「全球信託」的APP，友人向他介紹，已付出入會費後，在該信託公司的「老師」的帶領下，每月領取高額的利息，足以讓退休生活無虞，還要林翁「趕快加入，手腳太慢，名額就沒了」。

林翁不疑有他，7日下午2時許，趕在銀行關門前，前往辦理匯款，一口氣就要把帳戶內的111萬，匯到一個他人帳戶內，行員詢問匯款目的、匯款人是誰時，林翁直說是投資，但不清楚匯款人帳戶是何人，行員察覺有異，通知第二警分局永興所，警員洪暄富、楊明杰獲報到場阻詐。

警方聽到老翁的描述後，直說詐騙集團常見手法，林翁不相信，還說朋友已經使用3、4個月，都有拿到投資報酬，讓他躍躍欲試，不過經過警方、行員輪番勸說，告知「正常投資不會要你匯錢到個人帳戶」、「所謂的獲利都是自己的本金」，並當場查詢經濟部商業司網頁，發現查無該公司，林翁才打消匯款念頭，警方也提醒老翁，趕快跟朋友告知，不要再匯款投入。