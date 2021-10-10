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網紅「吃屎哥」總統府前脫衣大鬧 遭警帶回警局
游姓網紅「吃屎哥」，今天清晨7時30分，打算闖進總統府前的中山南路與凱達格蘭大道路口管制區，轄區警方中正一警分局立即制止、告誡，但「吃屎哥」不但不聽勸阻，還脫下上衣抗議，警方為避免「吃屎哥」滋擾國慶大會進行，立即實施管束，將「吃屎哥」帶回仁愛路派出所監控，依法處理。
今年府前的國慶大會，現場只允許三百名民眾到場觀禮，「吃屎哥」到場後，先是強闖會場不成，被警方帶往意見表達區，隨後又批評行政院長蘇貞昌的疫苗及五倍券政策，接著又脫掉上衣抗議。
對於「吃屎哥」脫衣裸露上身又不聽警方勸阻的行為，中正一警分局表示已彙整相關蒐證資料，依社會秩序維護法第83條於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體而有妨害善良風俗，不聽勸阻者之規定，依法偵辦。
中正一警分局強調，警方向來尊重民眾言論表達自由基本權，但對於違法脫序的不理性行為，將嚴正執法，對違法脫序者，將依法調查移送偵辦，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式，切勿觸法。
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