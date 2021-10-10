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受困35小時 台南男子開車翻落15公尺深邊坡甦醒獲救

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市南化區山區今凌晨傳出休旅車翻落15公尺深的邊坡，台南市消防局獲報歷經3小時驚險將駕駛救出送醫，幸僅受輕傷，初步調查，駕駛是在8日下午4點多失控跌落邊坡一度昏迷甦醒後撥打手機112緊急電話求助，受困達35小時獲救，消防隊員說真的很幸運。

台南市消防局是在今天凌晨0時10分接獲一名男子撥打手機112緊急電話求助，這名28歲沈姓男子稱，8日下午4點開休旅車駛經台20線南橫公路由高雄甲仙往南化方向，在南化區南179線附近路口附近，不明原因失控翻落山坡而昏迷，直到今凌晨才甦醒。消防局緊急調派南化、玉井、麻豆、第二大隊共計7車13人前往。

因現場偏僻加上深夜視線差，經確認後掌握事故地點，不過，男子跌落達15公尺深邊坡搶救不易，消防隊員調派大型拖吊車，今天凌晨3點20分將男子吊掛上來，男子肢體有擦傷及疼痛及胸部疼痛，除身體虛弱，有部分脫水現象，意識還算清楚，緊急送往麻豆新樓醫院救治中。

警消說，沈某前後受困達35小時獲救，真的很幸運，至於究竟如何翻落山區，是路況不熟視線不佳或精神不濟？還是有其他原因？還要深入釐清。

沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中，圖疑為翻落地點。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中，圖疑為翻落地點。記者謝進盛／翻攝
警消到場設法搜救中。記者謝進盛／翻攝
警消到場設法搜救中。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時卡在樹林中。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時，台南市消防隊員救出。記者謝進盛／翻攝
沈姓男子開車不慎翻落山區達35小時，台南市消防隊員救出。記者謝進盛／翻攝

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