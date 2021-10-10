高雄路竹工廠大火 6小時後終於滅火

高雄市路竹區一處3排連棟工廠昨天下午發生火警，燃燒塑膠粒真空包及皮革等，高雄市消防局出動上百人拉水線滅火，因風向助燃、現場缺乏水源，直到6小時後，晚間10點55分撲滅火勢，正值連假沒人上班，無人受困受傷，總燃燒面積約2000平方公尺。

高雄市消防局昨天下午3點57分獲報，路竹一處工廠後方角落疑似冒出黑煙，派員到場，發現火勢燒到堆置在工廠外的大量塑膠粒真空包迅速延燒，立即布水線搶救，但火勢太大，一路往前燒到分租的皮革工廠及塑膠粒倉庫等，直到泡沫車到場火勢才有趨緩的狀況。

怪手待火場稍微降溫後進場，拆除已燒到熔化的鐵皮，防止因突然倒塌造成危險，消防人員也持續注水降溫，火勢由左往右燒到中間廠房，消防人員以拆除鐵皮順利布出一條防火帶，避免火勢再延燒到右邊廠房，7點49分火勢控制，工廠幾乎已全部滅火，僅剩最後方的塑膠粒真空包還在悶燒，一邊以怪手撥開避免悶燒，一邊灑水降溫。

高雄市消防局共計出動68車144人。現場消防人員表示，工廠多處起火，為節省水源派遣多輛水箱車到場，加上現場沒有水源，一旦用完就需立即到附近消防栓補水，終於在大家努力下撲滅火勢。