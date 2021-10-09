影／嘉縣火燒車男陳屍駕駛座 最後遺言曾向妹妹這麼說

嘉義縣消防局今晨6時許獲報，指竹崎鄉台3線264.7K旁產業道路發生火燒車 ，警消獲報到場，發現61歲鄧姓男子陳屍駕駛座，警方詢問家屬調查現場跡證，初步排除外力介入，詳細死因仍待相驗釐清。

嘉義縣消今晨6時許接獲民眾報案，指台3線竹崎往梅山路段264.7K處旁產業道路傳出熊熊火光，竹崎和梅山分隊到場撲滅火勢，消防隊員原以為空車著火，清理現場後竟發現一名男子全身焦黑陳屍駕駛座，警方依據車牌確認死者為車主鄧姓男子。

據了解，61歲鄧男過去曾在北部工作，因工安意外曾導致右手指被截斷，接下來的日子全靠政府失業救濟金及家屬救濟過活，多年前搬至大林鎮，獨自一人租屋度日。

據悉鄧昨天晚間出門前，曾向妹妹表達謝意，表示「欠妳的下輩子再還」，鄧妹回想當時無法理解，卻沒想到隔天早上接到警方電話才知道兄長發生意外。

警方於現場並未發現遺書，據查鄧男生未購買保險，現場未發現打鬥痕跡及可疑車輛，相關細節仍待檢警相驗釐清。

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