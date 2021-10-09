高雄路竹工廠火警 起火點疑為堆放雜物角落

高雄市路竹區一處3排連棟工廠，中間工廠後方一角今天下午4時許因不明原因突然起火，在風向助燃下延燒工廠外的塑膠粒真空包裝，造成全區工廠全部燒起來，消防人員持續拉水線灌救，晚間7點50分火勢控制。

現場消防人員指出，火勢之所以會燃燒近4小時，與風向助燃及塑膠粒真空包熔化後悶燒有關，初步判定起火點為中間棟右後方的一處角落發現有煙才延燒旁邊的塑膠粒真空包裝造成大火，但疑似起火點堆放雜物、沒有電線，起火原因還有待釐清。

消防人員表示，一開始先燒到最後面堆放戶外的塑膠粒，再往前延燒分租的皮革工廠、塑膠粒堆放倉庫等，其中最接近塑膠粒放置區的工廠全面燃燒，進駐怪手才慢慢降溫，為做出防火帶，將中間排燃燒的工廠以怪手慢慢拆除，並注水灌救，終於在晚間7點50分火場控制，沒再延燒最右邊第三排的工廠，燃燒面積總計2000平方公尺，塑膠粒放置區的火勢則持續以怪手撥動進行火場整理。

王姓地主表示，廠區分別租給皮革廠及朋友放置塑膠粒真空包，有些承租者則拿來當成倉庫使用，平常假日都沒有人，是有員工今天回公司加班，突然看見起火，趕緊報案，他朋友聽到起火也到場查看狀況，發現塑膠粒全部燒光，不敢想像損失到底多少。