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影／台中惡騎士不聽義交指揮 竟持鐵條毆傷義消左腰

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今天下午2點多，清水義消余姓隊員支援大甲區道路路平專案，現場勸阻一名騎士繞道通行，未料騎士竟持鐵條返回毆傷余，造成余左手臂、左腰部受傷。警方調閱相關監視器鎖定涉嫌毆人的黃男，全面追緝中。全案朝傷害、妨害公務罪嫌偵辦。

56歲余姓義交今天下午到大甲區五福街、民權路口執行路平專案交通指揮，見一騎士要闖越管制點，余立即上前勸阻，與騎士發生糾紛。未料，騎士離去後又持鐵條返回管制點理論，並持鐵棒毆傷余，犯後逃逸。

余員送光田醫院大甲分院就醫，經檢傷，余員左手臂、左腰疼痛、挫傷，飽受驚嚇。余員隨後到派出所報案，大甲警分局調閱路口監視器，初步掌握涉案43歲黃姓男子，警方全力追緝中，全案朝妨害公務、傷害罪嫌偵辦。

清水義消余姓隊員執行路平專案交通疏導，勸阻一名男騎士繞道通行，惡騎士竟持鐵條返回毆傷余，警方已介入調查。圖／讀者提供
清水義消余姓隊員執行路平專案交通疏導，勸阻一名男騎士繞道通行，惡騎士竟持鐵條返回毆傷余，警方已介入調查。圖／讀者提供
清水義消余姓隊員執行路平專案交通疏導，勸阻一名男騎士繞道通行，惡騎士竟持鐵條返回毆傷余，警方已介入調查。圖／讀者提供
清水義消余姓隊員執行路平專案交通疏導，勸阻一名男騎士繞道通行，惡騎士竟持鐵條返回毆傷余，警方已介入調查。圖／讀者提供

妨害公務 監視器 路平專案

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